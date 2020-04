El 80% del consum audiovisual encara és de televisió convencional

Les plataformes de televisió de pagament van guanyant terreny de mica en mica a la televisió convencional, però encara estan molt lluny de fer-li ombra. Malgrat la gran multiplicació de l’oferta de serveis de streaming en els últims anys, aquests operadors representen, en conjunt, menys del 7% del temps total que els espanyols destinen al consum de continguts audiovisuals, mentre que la televisió lineal n’acapara encara pràcticament el 80%. Així ho indica un informe de la consultora Barlovento Comunicación, que ha creuat les dades de consum de televisió recollides per Kantar amb les d’ús d’internet difoses per ComScore per oferir una visió global del consum audiovisual a l’Estat. Les xifres fan referència al mes de febrer i, per tant, no reflecteixen l’impacte que el confinament hagi pogut tenir en els hàbits dels espectadors.

Segons aquest estudi, durant aquell mes cada espanyol de més de 18 anys va dedicar 5 hores i un minut al dia a veure continguts audiovisuals. D’aquests 301 minuts, 239 (el 79,4%) van correspondre a la televisió lineal, és a dir, al consum de continguts en el mateix moment que són emesos, ja sigui per un canal en obert o bé de pagament. A més, es computen 8 minuts més (un 2,7%) de consum de televisió en diferit, un concepte que engloba tots els continguts enregistrats i visionats, a través del televisor, durant els set dies posteriors a l’emissió original. Per tant, es tracta també de programes que corresponen als canals de televisió convencionals, encara que s’hagin consumit a posteriori.

Queda, doncs, menys d’un 18% del temps per a tota la resta de continguts, procedents majoritàriament d’internet. Però, d’aquest bloc, més de la meitat (en concret, 31 minuts diaris, un 10,3% del total) correspon a YouTube, l’única plataforma de vídeos online que apareix desglossada en aquest estudi. Així doncs, companyies com Netflix, Amazon o la HBO, però també els serveis de televisió a la carta dels canals de TDT i de plataformes com Movistar+ i la resta de portals de vídeo que es poden trobar a la xarxa, es reparteixen únicament 23 minuts per persona i dia, l’equivalent al 7,6% del total del consum audiovisual. Set d’aquests minuts provenen de l’ús que es fa d’aquestes plataformes a través d’ordinadors o dispositius mòbils, i 16 de les reproduccions de continguts d’internet a través del televisor.

De fet, el percentatge és fins i tot una mica inferior, ja que en aquesta última categoria s’inclou també el consum de continguts procedents d’aparells de reproducció, com seria el cas del DVD. L’informe no especifica quants dels 16 minuts corresponen a aquest últim segment, però durant l’any 2019 aquest tipus de consum va representar una quarta part del bloc d’usos alternatius del televisor, per la qual cosa es pot estimar que se situa al voltant dels quatre minuts per persona i dia. En aquest cas, el temps de consum audiovisual destinat als serveis de vídeo online (amb l’excepció de YouTube) quedaria reduït a 19 minuts diaris, que representen el 6,3% del total.

Els nous hàbits dels joves

Ara bé, tot i que avui dia la televisió convencional és la gran dominadora del mercat audiovisual, el mateix estudi adverteix que d’aquí uns anys la situació es pot haver capgirat. El públic jove, d’entre 18 i 24 anys, reserva a la televisió lineal menys de la meitat del seu temps de consum audiovisual: 89 minuts de 187. Amb tot, qui s’endú majoritàriament la resta del pastís no són les plataformes de streaming de pagament, sinó YouTube: els espanyols d’aquesta edat hi destinen cada dia, de mitjana, una hora i vuit minuts, un 36,4% del seu temps de consum audiovisual. A la resta de serveis online (i als DVD) els queden només 26 minuts diaris, la meitat a través del televisor i l’altra meitat en altres dispositius. Com que aquest grup d’edat és el que destina menys temps al consum audiovisual (gairebé dues hores menys que la mitjana de la població), aquests 26 minuts representen, en proporció, un 13,9%, gairebé el doble de la mitjana, tot i que en xifres absolutes sigui una quantitat molt similar als 23 minuts diaris que cada ciutadà dedica a les plataformes de vídeo diferents de YouTube i als continguts enregistrats.

De fet, el grup d’edat que destina més estona a aquestes dues formes de consum és la franja d’entre 25 i 44 anys, amb 34 minuts diaris (25 dels quals a través del televisor). Percentualment, això suposa el 14,2% del seu temps de consum audiovisual, que és sensiblement més alt que el del grup d’edat inferior, ja que arriba a les 3 hores i 59 minuts al dia. La gran diferència amb els més joves és que, en aquest cas, la televisió lineal s’enfila fins a les dues hores i mitja cada dia (pràcticament un terç del total), mentre que YouTube es queda en 48 minuts (el 20,1% del temps, és a dir, 16 punts per sota dels de menys de 25 anys).

Com més grans, més fidels

El temps dedicat al consum audiovisual creix amb l’edat, i també ho fa la part d’aquest temps reservada a la televisió convencional. Per als espectadors d’entre 45 i 54 anys, aquesta forma de consum representa el 78,5% del total, i entre els més grans de 55 arriba fins al 91,7%, amb gairebé 5 hores i tres quarts al dia. En aquests dos grups d’edat, el temps dedicat a YouTube és pràcticament el mateix que el que es queden les altres plataformes: en la franja de 45 a 54 anys, el servei de vídeos de Google ocupa 28 minuts diaris, i la resta de serveis (més la reproducció de continguts gravats) se n’emporta 27. Els més grans reserven 11 minuts cada dia a YouTube i 12 a les altres plataformes. En tot cas, en aquest últim grup d’edat cadascuna d’aquestes formes de consum representa tot just al voltant del 3% del temps total destinat a l’audiovisual.