L’ARA ofereix tres contes per aprendre anglès

Els lectors de l’ARA podran aconseguir a partir d’aquest cap de setmana tres llibres infantils en anglès. Es tracta de títols que formen part de la col·lecció Read me a story, creada per les escoles d’anglès Kids&Us i que es basa en el seu mètode d’aprenentatge. Els tres contes pertanyen a la sèrie Gina Ginger, que està orientada a infants d’entre 5 i 7 anys, i cadascun permet treballar un tipus de contingut pedagògic diferent.

Els llibres es poden adquirir per separat, per 16,70 euros cadascun. Es podran obtenir al quiosc presentant el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari entre aquest dissabte, 30 de maig, i diumenge de la setmana que ve, 7 de juny. També hi ha la possibilitat d’encarregar-los online, a https://promo.ara.cat/kids-and-us . En aquest cas, la promoció està disponible fins al 14 de juny. Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.

Un dels títols que s’ofereix és The Fancy Dress Dilemma, en el qual la Ginger i el seu amic Charlie volen participar en un concurs de disfresses a l’escola, però són incapaços de posar-se d’acord sobre com es poden vestir. La fada els proposa moltes idees, però trobar una disfressa que els convenci a tots dos no serà gens fàcil. Aquest conte permet treballar vocabulari relacionat amb les diferents disfresses que apareixen a la història.

Un altre dels contes que es pot aconseguir amb l’ARA és Gina Ginger and The Food Fairy, gràcies al qual els nens podran aprendre noves paraules de l’àmbit de la cuina i l’alimentació. En aquesta història, la Gina es queixa a la Fada del Menjar que els àpats de casa seva són avorrits i no li agraden. La Fada l’ajudarà a descobrir nous gustos i a preparar plats més divertits.

Finalment, a Gina Ginger and The Colour Fairy, la protagonista pensa que no li agrada ser pèl-roja. La Fada dels Colors decideix fer realitat el seu desig i canviar-li el color dels cabells. A banda de repassar els colors, aquest llibre ajuda a treballar l’estructura “No m’agrada”, a expressar desitjos i a fer comparacions.