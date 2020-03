El coronavirus acaba amb l’edició en paper de ‘Playboy’

260x366 Pamela Anderson, va ser una de les 'conilletes' de 'Playboy / REUTERS Pamela Anderson, va ser una de les 'conilletes' de 'Playboy / REUTERS

La crisi del coronavirus també ha tingut un impacte en els mitjans. Una de les revistes eròtiques icòniques dels Estats Units, Playboy, ha anunciat que deixarà d’editar-se en paper i que centrarà els seus esforços en la seva versió digital. La publicació, que tenia una periodicitat trimestral, ha explicat que el número de primavera, que ja està disponible, és l’últim que es podrà adquirir en un quiosc, si més no temporalment.

En una carta oberta publicada a Medium, Ben Kohn, conseller delegat de Playboy Enterprises, explica que la possibilitat d’abandonar l’edició impresa feia temps que estava sobre la taula i que la crisi del coronavirus ha accelerat la decisió. “A mesura que hem anat tenint més clar quins eren els efectes de la pandèmia del coronavirus en la producció de continguts i la seva distribució ens hem vist obligats a accelerar una conversa que hem tingut internament: com adaptar la nostra edició impresa per als consumidors actuals i les seves demandes i formar part de les converses culturals diàries i no només cada tres mesos”. La decisió presa per Playboy segueix els passos d’una altra revista eròtica de referència, Penthouse, que el 2016, després de 50 anys editant-se, també va renunciar al paper.

Per a Ben Kohn, el canvi d’hàbits pel que fa al consum de mitjans ha provocat que “els continguts de l'edició en paper arribin només a una part dels fans”. Tot i la decisió d’abandonar el paper, l’empresa assegura que per al 2021 es plantegen editar alguns números especials en format físic. “El paper és com vam començar i el paper sempre formarà part de qui som”, ha dit.

Més enllà dels nus

La revista eròtica va ser fundada l’any 1953 per Hugh Hefner, mort el 2017, i va sortir al mercat amb una primera portada protagonitzada per Marilyn Monroe. Tot i ser coneguda principalment per les seves conilletes –les noies que apareixen a la coberta i l’interior de la publicació lleugeres de roba –, la revista també és reconeguda per haver publicat per entregues la novel·la Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, o per haver donat espai a narracions curtes d’autors com Vladimir Nabokov, Margaret Atwood, Roald Dahl o Ian Fleming.

En els últims anys, en ple declivi de les vendes, la revista ha intentat posar en pràctica diversos canvis de rumb. L’any 2016 la publicació va decidir deixar de publicar imatges de dones nues per atreure un públic més ampli. En aquell moment, van assegurar que els nus estaven obsolets i que tothom podia tenir accés a aquest tipus d’imatges a través d’internet. Un any després, però, es va retractar i va recuperar els nus perquè, assegurava, eren part de la seva identitat.