El cosmos contra Torra: una doble sinècdoque inversa

Les protestes al carrer, fins i tot les més espontànies, poden ser utilitzades després com a arma llancívola de molt diversa manera. Vam tenir un dijous intens de mobilitzacions i, l'endemà, veiem com la protesta és interpretada de manera molt diferent a 'El Periódico' i 'El Punt Avui'. El diari de Zeta escriu "El carrer contra Torra" i fa un exercici interessant de sinècdoque doble inversa. D'una banda, de la part al tot: els dos sectors en lluita –sanitat i educació– queden elevats a "el carrer", cosa que suggereix una fallada global. De l'altra, s'aplica el procés exactament contrari i es va del tot a la part, ja que es diu que el carrer no està en contra de les polítiques del Govern o de les mesures de contenció, sinó que es concentra la fúria en l'única persona de Quim Torra. Tot el carrer, què dic, el cosmos, contra Torra. En aquest sentit, el contrast és màxim amb el titular d''El Punt Avui', quan parla de "Clam del sector públic contra les retallades", més precís tant a l'hora d'identificar protestants com protestats. Amb aquesta magnificació, 'El Periódico' empenyia Torra a beneir els pressupostos espanyols. La vicepresidenta Carmen Calvo, de fet, no va dubtar a relacionar les manifestacions amb la necessitat de tenir comptes aprovats a l'Estat, així que la portada en qüestió serveix com a palanca per a aquest propòsit.

De fet, el sol fet de posar en primer pla la protesta ja indica aquesta voluntat d'escalfar l'ambient. A l'altra banda de l'espectre tèrmic, 'La Vanguardia' i l'ARA oferien titulars més informatius, amb "Els metges pacten amb el Govern i deixen la vaga" i "El Govern arriba a un acord amb els metges", que posen l'èmfasi en el desbloqueig del conflicte (que, d'altra banda, era una notícia més fresca, ja que es va produir al vespre).