Cultura i la CCMA formalitzen l'acord per destinar 6 milions d'euros a noves produccions audiovisuals

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, han signat aquest dimecres l'acord pel qual el departament aportarà als mitjans públics 6 milions d'euros destinats a "l'impuls de la indústria i el talent en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic". Aquests recursos, que ja s'havien anunciat però que fins ara no s'han fet efectius, serviran perquè la CCMA financi "obres audiovisuals i cinematogràfiques catalanes de nova creació" i, per tant, no es podran reservar per produir noves temporades de sèries o programes ja existents.

Aquest dijous, la Corporació ja obrirà la convocatòria pública mitjançant la qual seleccionarà els projectes en els quals s'invertiran aquests 6 milions d'euros al llarg d'aquest any. L'acord amb Cultura especifica que les noves produccions es podran tirar endavant tant en règim de producció associada com de coproducció, i que la convocatòria estarà oberta a gèneres i formats molt diversos: s'hi poden presentar sèries d'animació i programes infantils, sèries de ficció i documentals, llargmetratges televisius i cinematogràfics, programes d'entreteniment basats en continguts culturals (patrimonials, literaris, lingüístics, musicals, populars, de les arts escèniques i visuals, etc.), continguts per ser distribuïts als mitjans digitals o xarxes socials, videoclips musicals o de difusió de la cultura catalana, documentals de contingut cultural per a televisió o programes d'entreteniment de gran format de contingut cultural. La CCMA els seleccionarà en funció de criteris com "la qualitat, el valor artístic i cultural, la viabilitat econòmica del projecte, la capacitat de projecció als mercats internacionals, la capacitat d'atreure un públic ampli i transversal o l'encaix en una programació de televisió generalista".

Visibilitzar la llengua i el patrimoni

En l'acte de presentació de l'acord, celebrat a la seu del departament de Cultura, Vilallonga ha qualificat aquest dimecres de "dia històric", perquè l'aportació de la seva conselleria a la Corporació permetrà "fer més visible la llengua catalana i el patrimoni cultural català als mitjans de comunicació", tant als canals televisius com a les xarxes socials i les plataformes digitals.

Llorach, per la seva banda, ha destacat que l'audiovisual és un sector "estratègic" que cal "dinamitzar", i ha remarcat que la crida que obrirà la Corporació arran d'aquesta aportació econòmica "representa una oportunitat per a la canalització de nous projectes juntament amb productores independents, un sector de gran talent i projecció al nostre país, que pateix durament l'impacte per la crisi del covid-19". "L'acord també permetrà enriquir l'oferta audiovisual dels mitjans de la CCMA, en una etapa de dificultats per a la creació de nous continguts a causa de la caiguda dels ingressos publicitaris i, en conseqüència, dels recursos disponibles per a nova producció”, ha afegit Llorach.