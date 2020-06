260x366 Quatre llibres per descobrir 400 curiositats de la ciència, amb l’ARA Quatre llibres per descobrir 400 curiositats de la ciència, amb l’ARA

¿És cert que només fem servir un 10% del cervell? ¿Sap comptar una formiga? Per què els divendres es pesquen més gambes? Aquestes són algunes de les 400 curiositats científiques que responen els quatre llibres que l’ARA oferirà a partir de dimecres i fins al 23 de juny. Els títols formen part de la col·lecció De cent en cent, de l’editorial Cossetània.

Un dels llibres que oferirà l’ARA és 100 curiositats zoològiques, del biòleg Eduard Martorell i il·lustrat per Gábor Somssich, que revela detalls sorprenents del món animal, des de l’estratègia de defensa de les taràntules fins a quines espècies fan regals.

D’altra banda, a 100 secrets dels oceans els biòlegs i investigadors del CSIC Esther Garcés i Daniel Closa ajuden a conèixer millor i a valorar més el 70% del planeta que està cobert d’aigua. Quin és el secret molecular de l’olor del mar, per què els icebergs no es mouen en la direcció del vent o quin organisme marí sobreviu gràcies al fet de tenir orgasmes simultanis són algunes de les qüestions que respon aquest llibre.

Daniel Closa és l’autor també de 100 mites de la ciència, que desmenteix creences populars com ara que quan hi ha lluna plena neixen més criatures, que els estruços amaguen el cap sota terra o que l’aigua de la pica gira en sentit contrari a l’hemisferi sud.

Finalment, a 100 gens que ens fan humans, el genetista David Bueno assenyala els aspectes clau que distingeixen les persones de la resta d’animals i analitza quina part de responsabilitat tenen la biologia i la cultura en el fet que el humans siguin uns éssers contradictoris, capaços tant d’escriure poesia com d’assassinar.

Cada llibre es vendrà per separat, els dos primers per 14,70 euros i els altres per 14,90. Per aconseguir-los caldrà presentar al quiosc el cupó situat a la contraportada del diari, disponible només els dies de venda. Els subscriptors digitals podran descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor. A més, a partir d'aquest diumenge els llibres es poden adquirir a la web de l’ARA, juntament amb 100 coses que has de saber de la música clàssica i 100 preguntes filosòfiques.