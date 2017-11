Els damnificats televisius del Procés

El 5 de setembre, TV3 va enviar una nota de premsa per informar que l’endemà s’emetria el capítol d’ Aeroport titulat Uniformes. El mateix correu es va tornar a enviar el 12 i el 19 de setembre, i s’hauria fet arribar als mitjans també el 3 d’octubre si aquell dia no hagués tingut lloc l’aturada de país. Finalment, Uniformes es va emetre el 4 d’octubre, quatre setmanes després del que estava previst. El motiu d’aquests ajornaments van ser les alteracions de graella a TV3 a causa del Procés, que van provocar que en tot el setembre no es pogués emetre ni un sol capítol d’ Aeroport i que han afectat fins a 15 programes de la cadena (que, d’altra banda, ha firmat el millor resultat d’audiència en deu anys).

‘Aeroport’

Un programa d’estiu que s’acaba a finals d’octubre

Va ser la gran revelació de la temporada estiuenca, però malgrat els bons resultats que estava obtenint l’emissió es va interrompre el 30 d’agost i no es va reprendre fins al 4 d’octubre. El ple maratonià en què es va aprovar la llei del referèndum (6 de setembre), una entrevista a Carles Puigdemont anunciada tot just un dia abans (13 de setembre) i els escorcolls a diverses conselleries (20 de setembre) van obligar a cancel·lar el programa tres dimecres seguits, i el resum d’un partit de Champions del Barça va impedir també que s’emetés el dia 27. En conseqüència, un programa pensat per a la temporada d’estiu es va acabar acomiadant el 25 d’octubre.

‘Estranyes parelles’

Un capítol que no es va emetre fins al quart intent

El programa de Llucià Ferrer feia parella amb Aeroport els dimecres d’estiu i va viure una situació semblant: la conversa entre Judit Mascó i Rosa Maria Calaf no es va poder emetre (malgrat haver-se anunciat) ni el 6, ni el 13 ni el 20 de setembre, i va acabar veient la llum el dia 27. Després d’aquest capítol només en quedava un altre, de manera que l’espai es va acomiadar el 4 d’octubre, en comptes de fer-ho a principis de setembre, com estava previst.

‘L’ofici de viure’

La tercera data d’estrena va ser la bona, amb 42 dies de retard

El relleu d’ Estranyes parelles al segon prime time del dimecres l’havia d’agafar, a l’inici de la temporada regular, L’ofici de viure. El 8 de setembre, TV3 va enviar una nota en què fixava per al dia 20 l’estrena de l’espai, però a l’hora de la veritat aquella franja encara no havia quedat buida. Posteriorment es va anunciar el primer capítol per a l’11 d’octubre, però la intensitat política dels dies posteriors a l’1-O va fer que TV3 decidís emetre cada nit l’espai d’actualitat Més 3/24, de manera que el debut del programa es va tornar a posposar. Finalment, L’ofici de viure va arrencar l’1 de novembre, però la setmana següent ja va saltar a causa de la vaga general. El segon capítol, que segons la previsió inicial s’hauria d’haver emès el 27 de setembre, ha vist la llum aquest dimecres, 15 de novembre.

‘De llit en llit’

Estrena tardana i aturada després del primer capítol

Encara en dimecres, el substitut d’ Aeroport durant la tardor havia de ser De llit en llit. En aquest cas, el programa no s’havia arribat a anunciar amb anterioritat, però la data en què finalment es va estrenar, l’1 de novembre, és molt més tardana que la prevista (de fet, es calculava que el format, de tres capítols, ja s’hauria acabat en començar el novembre). Igual que L’ofici de viure, el dia 8 va saltar per la vaga, i per tant el segon (i penúltim) episodi es va emetre aquest dimecres, dues setmanes després del primer.

‘Quan arribin els marcians ’

Els empresonaments en frustren l’estrena dues setmanes seguides

El programa cultural s’havia d’estrenar el 5 d’octubre (segons havia anunciat TV3 el 22 de setembre), però l’arribada al segon prime time del Més 3/24 va obligar la cadena a fer marxa enrere tres dies abans. Amb l’arribada del novembre, TV3 va considerar que la tensió informativa baixava i que, per tant, el programa d’anàlisi de Xavier Graset podia deixar espai a altres continguts. Així doncs, es va fixar el dijous 2 de novembre com a nova data d’estrena de Quan arribin els marcians. Però aquell dia vuit membres del Govern van ser enviats a presó, el Més 3/24 va ocupar tot el prime time i el format cultural no va poder debutar. Tampoc ho va fer una setmana més tard, perquè en aquella ocasió va ser Carme Forcadell qui va ser empresonada. Finalment, el programa s’ha estrenat aquest dijous.

‘Polònia’

Un capítol fet a última hora, un de cancel·lat i un amb avís previ

“Avui no hi haurà programa. No tenim ganes de riure”. Ho va tuitejar l’equip del Polònia el 2 de novembre a les 19.09. Faltaven menys de tres hores per a l’inici previst del programa, però una estona abans la jutge Carmen Lamela havia dictat presó incondicional per a vuit membres del Govern. L’espai de sàtira política sí que es va emetre el dijous següent, dia 9, tot i que en unes circumstàncies estranyes. Feia poca estona que el Tribunal Suprem havia enviat a presó Carme Forcadell, però en aquest cas TV3 va optar per mantenir l’emissió del capítol, que va començar amb un advertiment: “A l’hora de lliurar aquest programa, el jutge encara no s’havia pronunciat sobre Carme Forcadell i els membres de la mesa”. L’espai també es va emetre amb normalitat el 26 d’octubre, tot i que les giragonses que va fer l’actualitat aquell dia (amb una convocatòria d’eleccions que havia de ser imminent i finalment no es va produir) va obligar l’equip a escriure i gravar part dels gags a última hora. I les afectacions sobre el Polònia encara no han acabat: el 21-D, jornada electoral, cau en dijous, i tot fa pensar que aquell dia la sàtira política tornarà a ser substituïda per la política de debò.

‘Merlí’

L’últim episodi es podria emetre el dia de Nadal

La sèrie protagonitzada per Francesc Orella va saltar de la programació a última hora el 16 d’octubre, perquè minuts abans que comencés el capítol es va anunciar l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A causa d’aquest endarreriment, si no hi ha cap altre imprevist i TV3 no retoca la graella per evitar-ho, l’últim capítol de Merlí s’hauria d’emetre el dia de Nadal.

‘Estàs igual!’

Inici amb entrebancs i tres ajornaments consecutius

El programa que presenta Cristina Brondo es va estrenar puntualment el 14 de setembre, però una setmana més tard (l’endemà dels escorcolls del dia 20) ja va ser substituït pel Més 3/24. El 28 de setembre va reaparèixer i es va mantenir en antena fins al 19 d’octubre, però el capítol titulat El poder del riure, previst per al dia 26, va caure tres setmanes seguides (per la no convocatòria d’eleccions, l’empresonament del Govern i el de Forcadell) i no es va emetre fins a aquest dijous.

‘APM?’

Estrena endarrerida, vaga general i manifestacions

El programa de zàping va estrenar la temporada amb una setmana de retard: havia de debutar el 20 de setembre, però els escorcolls en dependències de la Generalitat que van començar aquell dia a primera hora ho van impedir. La vaga general del 8 de novembre també va fer que es cancel·lés l’emissió de la setmana passada. Pel que fa a l’ APM? Extra, la cobertura de les manifestacions unionistes del 8 i el 29 d’octubre i el seguiment de la situació del Govern a l’exili, el 5 de novembre, van fer que aquests tres diumenges l’espai saltés.

‘Sense ficció’

Un mes sense emissió i un documental sense data

El documental A la recerca de Sugar Man fa quatre mesos que espera ser estrenat a TV3. El Sense ficció l’havia d’emetre el 18 de juliol, per tancar la temporada passada, però finalment va ser substituït per Las cloacas de Interior. Passat l’estiu, el treball es va reprogramar per al 26 de setembre, després d’un partit de Champions, però uns dies abans es va optar per cedir la franja a l’actualitat, amb el Més 3/24. De moment, no s’hi ha posat nova data. Dos documentals més també s’han mogut de dia: Com hem canviat s’havia d’emetre el 3 d’octubre, però va ser cancel·lat per l’aturada de país i finalment es va oferir el dia 24; i Veus contra l’estigma estava previst per al 10 d’octubre, però la proclamació interruptus de la independència va fer que aquell prime time quedés reservat finalment per a l’actualitat política i que el documental s’endarrerís fins al 7 de novembre. Entre la Champions i el Procés, el Sense ficció va estar desaparegut del 26 de setembre al 24 d’octubre.

‘Valor afegit’

Sis setmanes en espera abans de recuperar la normalitat

El programa d’economia va començar la temporada amb normalitat el 12 de setembre, però després de la segona entrega va ser apartat de la graella, com tots els espais destinats al segon prime time. Fins al 7 de novembre no es va tornar a emetre.

‘Pau, la força d’un silenci’

La proclamació de la República impedeix l’estrena de la pel·lícula

Tot i que des de la tarda anterior ja es preveia que el 27 d’octubre el ple del Parlament votaria la declaració d’independència, TV3 va programar per a aquella nit l’estrena del telefilm Pau, la força d’un silenci, dins el contenidor cinematogràfic La gran pel·lícula. No va ser fins a les 5 de la tarda del mateix dia 27 (després que s’aprovés la declaració al Parlament) que es va decidir alterar la graella i omplir-la amb espais informatius. La pel·lícula es va emetre el divendres següent.

‘Està passant’

Set cancel·lacions inesperades (i alguna més de prevista)

El programa de Toni Soler ha saltat de la programació set vegades des que es va estrenar, el 13 de setembre, a causa del Procés: els escorcolls policials a les conselleries, les dues vagues, la suspensió de la proclamació d’independència, la incertesa del 26 d’octubre, la declaració de l’endemà i l’empresonament del Govern van obligar a retirar el programa de la graella. Altres dies no s’ha emès a causa de la Champions, però això ja estava previst.

‘Com si fos ahir’

Feina extra per compensar els set dies sense emissió

La sèrie de sobretaula també s’ha suprimit set vegades: el 20 de setembre, l’endemà de l’1-O i del 10-O, el 26 i el 27 d’octubre i per les dues vagues. Això ha desquadrat el calendari d’emissió, que preveia que l’últim capítol abans de l’aturada nadalenca coincidís amb un punt clau de la trama. Per corregir-ho s’estan fent retocs als últims capítols del trimestre i s’escurçarà el parèntesi nadalenc.

‘A tota pantalla’

Aturat després de set emissions, tornarà al gener sense Núria Roca

Sens dubte ha sigut el gran damnificat del Procés pel que fa a la graella de TV3: el 25 de setembre, després de només set emissions, va quedar aturat sine die i va ser substituït per espais informatius. La cadena preveu ara que torni al gener però ja serà sense Núria Roca, que va ser acomiadada el 26 d’octubre (vegeu la notícia de dalt de tot d’aquesta mateixa pàgina).