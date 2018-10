Un demolidor informe contra els CDR... demolit

De la mateixa manera que els micos de la pel·lícula '2001: una odissea de l'espai' es postraven davant del misteriós monòlit, determinada premsa espera que els seus lectors clavin els genolls a l'asfalt davant qualsevol apel·lació a "un informe". Periodisme informe, és a dir, sense forma, aquell que branda plecs de paper com si per ells mateixos tinguessin autoritat. 'El Confidencial' titulava: "El demolidor informe del Parlament Europeu sobre els CDR de Catalunya". Quan la força d'un titular rau en l'adjectiu, miau. Resulta, a més, que l'informe no l'havia fet el Parlament Europeu, sinó una de les seves diputades, de nom Maite, de cognom Pagazaurtundúa i de filiació política UPyD. O sigui: 1 diputada de 751, comptant-hi el president. O, cosa que és el mateix, el 0,13% de la cambra.

Alertat del ridícul, el mitjà va operar un primer canvi de titular: "El demolidor informe sobre els CDR que estan llegint al Parlament Europeu". Evidentment, no hi ha cap constància que el 99,87% restant dels diputats estiguin perdent ni mitja hora de son amb el document de Pagazaurtundúa. El titular va aguantar unes horetes més abans de caure sobre la lona: renovada pressió a la xarxa va fer veure a 'El Confidencial' que no era cap fet objectiu indicar que l'informe tingués cap transcendència o recorregut, així que va quedar-se en "El demolidor informe sobre els CDR que ha preparat l'eurodiputada Pagazaurtundúa".



Això sí, el 'demolidor' va aconseguir sobreviure en el titular a tot aquest vaivé. He tingut l'humor de llegir-me el text i l'únic demolidor que he trobat és la sintaxi. Una de les fonts principals són notícies del mateix 'El Confidencial' ('¡hombre!') i també aquell informe perpetrat per la Guàrdia Civil, en el qual assenyalava 22 independentistes per les seves piulades. Però, ei, tots genuflexos davant El Gran Informe.