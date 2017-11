El director d''El Jueves' assegura que l'acudit sobre la Policia Nacional no s'ha de treure de context

260x366 La Policia Nacional es querella contra 'El Jueves' per un acudit on es deia que havien esgotat la cocaïna La Policia Nacional es querella contra 'El Jueves' per un acudit on es deia que havien esgotat la cocaïna

El director de la revista satírica 'El Jueves', Guille Martínez-Vela, investigat per injúries a la Policia Nacional per un article publicat al portal web del setmanari, ha declarat avui davant del jutge que els textos humorístics de la revista "no poden treure's del context d'un web de notícies falses".

'El Jueves' va ser denunciat per sindicats de la Policia Nacional en considerar que una peça publicada el 5 d'octubre al web de la revista, on se sostenia que "la contínua presència d'antiavalots acaba amb les reserves de cocaïna de Catalunya", podia incórrer en un delicte d'injúries a les forces de seguretat.

No obstant això, en la seva declaració davant del jutge el director del setmanari ha explicat que la peça en qüestió pertany a una secció del web de la revista on únicament es publiquen notícies falses, i ha posat com a exemple un article que seguia al de la policia on s'assegurava que "Puigdemont s'ha afiliat al PP". Martínez-Vela ha dit també que el text no pot treure's del seu context ni "del tipus de lectors d''El Jueves'".

L'advocat de Martínez-Vela, Jordi Planas, ha explicat que el director de la revista ha respost a totes les preguntes de la jutge i del fiscal, i que ara estan a l'espera de la citació de l'autor del text, que també haurà de declarar com a investigat per la mateixa denúncia. En declaracions a Efe, Martínez-Vela ha assegurat que la sàtira contra la Policia Nacional que van publicar al seu lloc web "no es va fer amb ànim d'injúria", sinó que s'inscriu en la línia humorística de la revista.