El divorci entre Trump i Fox News dona ales a nous mitjans d’extrema dreta

"S'han oblidat de la gallina dels ous d'or". Amb aquest lament mostrava Donald Trump el seu disgust pel canvi de rumb de Fox News, que en les últimes eleccions ha deixat de ser l'aliat fidel de l'encara president dels Estats Units. El divorci entre Trump i la cadena conservadora es va materialitzar el 3 de novembre quan Fox News va ser un dels primers mitjans a fer oficial la victòria de Joe Biden a Arizona, la primera en 24 anys dels demòcrates en aquest estat. El moviment de Fox News, simbòlic perquè feia evident que un estat clau i tradicionalment republicà no donava suport a Trump, va enfurismar l'equip del president dels Estats Units. Jason Miller, un des seus assessors polítics, exigia en un tuit que Fox News rectifiqués; Jared Kushner, gendre i assessor del president, trucava a Rupert Murdoch, propietari de la cadena, per pressionar-lo, i l'equip de campanya feia un comunicat que demanava l'acomiadament d'Arnon Mishkin, l'analista responsable d'haver donat per bona la victòria de Biden a Arizona. Fox News, però, no va fer marxa enrere.

La decisió de Fox News d'abandonar el postulats trumpians ha provocat una guerra entre la cadena i el president. En les últimes setmanes, Trump ha optat per denigrar el mitjà a través de les seves xarxes socials assegurant que les seves audiències han caigut en picat –tot i que no aporta dades– perquè la cadena "ha oblidat què li va fer tenir èxit". Paral·lelament, el president difon informacions elaborades per mitjans d'extrema dreta com Newsmax i One American News, cadenes que asseguren que les eleccions han sigut fraudulentes i que encara aposten per una victòria del president. Amb el suport de Trump, aquests mitjans aspiren a capitalitzar el discurs més reaccionari i atreure als espectadors que han abandonat Fox News perquè consideren que els ha fallat en el moment més decisiu.

This is why @FoxNews daytime and weekend daytime have lost their ratings. They are abysmal having @alfredenewman1 (Mayor Pete of Indiana's most unsuccessful city, by far!) on more than Republicans. Many great alternatives are forming & exist. Try @OANN & @newsmax, among others! https://t.co/ewHE8GBRNy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Trump TV, el futur?

El distanciament entre Fox News i Trump s'ha fet evident durant les eleccions, però és un trencament que feia temps que es coïa. "La decisió de reconèixer la victòria de Biden a Arizona va ser la gota que va fer vessar el got, el desgast feia temps que es veia", explica Santiago Castelo, consultor d'Ideograma i investigador del departament de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Tant ell com Miquel Pellicer, professor col·laborador dels estudis de ciències de la informació i de la comunicació de la UOC, coincideixen a assenyalar la dimissió l'any 2016 de Roger Ailes, conseller delegat de Fox News i principal valedor de Trump, com el principi de la fi. La sortida d'Ailes de Fox News arran de diversos casos d'abús sexual va deixar el president sense el seu màxim suport dins de la cadena, tot i que alguns presentadors estrella del canal, com ara Sean Hannity, segueixen donant credibilitat al discurs de Trump.

Un estudi de l'Institut Reuters per l'Estudi del Periodisme de la Universitat d'Oxford publicat al juny mostrava la progressiva desconfiança en els mitjans que s'ha instal·lat entre els ciutadans conservadors dels Estats Units. Del 2015 al 2020, la confiança en els mitjans que tenien els conservadors enquestats va passar del 25% al 13%, una dada molt més baixa que la dels ciutadans més progressistes, que se situa en el 35%. Els recels dels conservadors cap als mitjans majoritaris els ha impulsat a buscar fonts d'informació alternatives i tradicionalment considerades residuals. És el cas de Newsmax, un mitjà digital que va començar a operar l'any 1998 i que actualment té una cadena de televisió que no és especialment fàcil de trobar en el comandament, tal com reconeixia recentment Greg Kelly, un dels seus presentadors estrella i experiodista de Fox News. Des de principis de juliol fins la setmana abans de les eleccions, Newsmax tenia una mitjana diària de 58.000 espectadors entre les 19 i les 22 hores. Aquesta xifra va pujar fins a 568.000 espectadors la setmana després de les eleccions. El dijous 19 de novembre, el canal, amb seu a Boca Raton (Florida), va aconseguir el seu record històric d'audiència: un milió d'espectadors. La dada, però, encara és lluny dels 4 milions d'espectadors de mitjana que té Fox News.

"Als Estats Units, com a tot el món, la polarització política és un fet, i això fa que la gent busqui mitjans que li siguin afins, cambres de ressonància. El trumpisme , que s'ha menjat el partit republicà i que ha radicalitzat el seu discurs, necessita mitjans propers a l'extrema dreta", assenyala Pellicer, que remarca que Newsmax i One American News volen atrapar tota la població que considera que Fox News és moderada.

Les lloances de Trump a aquestes cadenes fins ara residuals són un pas més dels plans de futur del president, que segons els mitjans nord-americans passarien per crear el seu propi grup de comunicació. Aquest projecte inclouria la possibilitat de comprar Newsmax o One American News, una opció que ni Trump ni el seu entorn no han volgut desmentir. De fet, a principis d'any diversos mitjans nord-americans van fer públic que Donald Trump Jr. havia establert converses per intentar adquirir One American News. "Encara que sembli un personatge molt impulsiu, Trump té una estratègia pròpia que passa per fer evolucionar la seva maquinària propagandística", explica Pellicer. "Ja es parla del concepte Trump TV com a evolució de la presidència de Trump, cosa que té sentit quan es pensa que es podria tornar a presentar a les eleccions el 2024", assegura Pellicer, que remarca que aquest hipotètic nou grup mediàtic seria la principal competència de Fox News. Si aquest grup es fes realitat, "seria un terratrèmol en l'ecosistema dels mitjans nord-americans", segons Santiago Castelo. "Al final, Trump ha aconseguit 71 milions de vots. Per la seva experiència i obsessió mediàtica, no és una idea tan fora de lloc", resumeix Castelo.