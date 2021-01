El doblatge d''Altsasu' indigna els professionals del sector

L'estrena de la sèrie Altsasu s'esperava amb expectació, però el primer episodi va ser rebut amb polèmica a les xarxes pel seu doblatge. La versió original de la ficció, produïda per EiTB, combina l'euskera, llengua que parlen els joves, i el castellà, llengua que parlen els agents de la Guàrdia Civil, però a la versió que va emetre TV3 tots els personatges parlen en català, una opció que, segons molts espectadors, treu realisme a la ficció. Diversos professionals del sector del doblatge, com l'actriu Victòria Pagès, van utilitzar les xarxes socials per expressar la seva desil·lusió no només per la decisió que els guàrdies civils parlin en català, sinó també per la qualitat del doblatge.

Un dels que s'han mostrat més contundents en les seves crítiques ha sigut el lingüista i membre de l'Escola Catalana de Doblatge David Arnau, que ha qualificat el doblatge d' Altsasu de "despropòsit".

Des del perfil de Twitter Doblatge en català, que promou el doblatge en català de sèries i pel·lícules, argumentaven que un dels motius de la baixa qualitat de la feina és que TV3 cada cop paga menys als estudis que fan les versions en català. Les crítiques de Victòria Pagès també feien referència als baixos pressupostos de TV3 per al doblatge.

Per la seva banda, l'actriu de doblatge Txell Sota demanava que TV3 aclarís de qui va ser la decisió de doblar els agents de la Guàrdia Civil en català, un dels elements que ha generat més polèmica, i amb quin pressupost va comptar el doblatge.

Un dels punts que ha generat crítiques és l'eliminació a la versió catalana de la frase "Arriba España", que se sent a la versió original. En la versió d'EiTB, el propietari del bar on té lloc la baralla rep una trucada. Després de contestar "Bai?" ("Si?"), una veu en castellà diu "Arriba España". En la versió catalana, però, això no se sent, segons denunciava el perfil Doblatge en català.

Tot i la polèmica generada a les xarxes, l'emissió del primer episodi d' Altsasu va ser un èxit. El capítol va ser el segon espai més vist del dia, amb 600.000 espectadors i una quota de pantalla del 22,7%.

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha defensat la qualitat del doblatge. "No em sembla que justifiqui les queixes", ha explicat a l'ARA. "Després vaig veure el doblatge de l'altra sèrie que emetíem, El col·lapse, doblada del francès, i em va semblar equivalent. El que passa és que, a vegades, hi ha un efecte psicològic i, si doblem del castellà, hi ha una tendència a sentir-se més insatisfet. No ens imaginem un basc parlant català. Però és que tampoc un txec en català". En tot cas, el directiu ha recordat que, al tractar-se d'una coproducció, la sèrie va arribar ja doblada.

Sobre el fet que els guàrdies civils, que a la versió en euskera parlen en castellà, parlin en català a TV3, Sanchis ha recordat: "No teníem més opció. Nosaltres ens regim per un llibre d'estil i un reglament. I les sèries que venen produïdes des de fora, les doblem sempre. En tot cas, es poden mirar en versió original subtitulades. I, en aquest cas, com en d'altres, ho vam indicar, que es podia veure així".