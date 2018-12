260x366 Els, ehem, millors titulars del 2018 (i 2) Els, ehem, millors titulars del 2018 (i 2)

Tanco la llista de titulars gloriosos amb algunes mostres emergides a les fantàstiques pàgines del cor de mitjans convencionals. Parlo de com 'El Mundo', per exemple, encapçalava una crònica de vuit paràgrafs sobre un afer que preocupa el país: "Rafa Nadal continua lluitant contra l'alopècia". També hi havia qui decidia fins a quina edat poden dur cuir les dones ("Letícia fa la jove: jaqueta ajustada de cuir negre i cremallera a l’escot", titulaven a 'El Nacional'). O qui feia una esmolada crítica als excessos de la cuina d'autor, com a 'La Voz de Galicia' quan escrivien: "El marit d'una actriu intenta menjar-se un tovalló en un restaurant de Martín Berasategui". De fet, una feina abnegada que fan els diaris és explorar els límits de l'experiència humana. Com en el cas de "L'home a qui se li va despendre el recte després de jugar mitja hora amb el mòbil assegut al lavabo", escrit amb una clara preocupació mèdica i sense cap ànim de buscar el clic fàcil. També em va deixar preocupat l''Edinburgh News' amb el titular: "Un home executa moviments d'helicòpter amb els genitals davant una caixa de McDonald's". El contrast entre l'asèptic llenguatge descriptiu de l'enunciat i la crua realitat –un home dibuixant a l'aire cercles amb la titola, entre hamburgueses i batuts– és d'una eficàcia literària absoluta.

Una altra fàbrica de generar titulars memorables és excedir-se en el focus hiperlocal. A 'Contrainformación' informaven que "La policia de Cartagena confisca la flauta a Tico, el mític captaire que es guanyava la vida tocant l''Himne a l'alegria'". Com a veí del Raval, puc assegurar que la frontera entre "mític" i "estic a 'Un condor pasa' de baixar amb una destral" pot ser molt fina. Però em reprimeixo perquè, convertit jo mateix en titular, no podria preparar aquestes recopilacions per a vostès, amables lectors. Que tinguin un bon 2019.