Una enquesta de 'La Razón' absurdament radical

260x366 portada razon 09/03/20 portada razon 09/03/20

No sé fins a quin punt té sentit que m'entretingui amb les enquestes de La Razón. Però accepto que són la meva pedra de Sísif i, vinga, començo a empènyer. Diu el titular: "La majoria de les dones rebutgen el feminisme radical". És absurd, te'l miris com te'l miris. Qualsevol cosa radical vol dir que és a un extrem. Si la majoria de qualsevol col·lectivitat acceptés la pràctica o idea X, aleshores la pràctica o idea X deixa de ser radical per formar part del carril central. El sufragi femení potser era una idea radical al segle XIX, però avui està perfectament integrada. M'agradaria també saber què entén La Razón per feminisme radical i com ho ha plantejat a les seves (presumptes) enquestades. ¿Ho ha demanat així, a la brava, deixant que cadascú ompli aquest concepte genèric? De nou, per definició la majoria ho rebutjarà, aleshores. Si ho ha deixat al lliure arbitri de cada enquestada, el sondeig queda invalidat i no permet treure'n cap conclusió. A la web el títol és "La majoria de les dones rebutgen el feminisme d'Irene Montero" i és aleshores quan es fa evident l'objectiu de l'enquesta sicària: tornar a disparar contra Podem.

De fet, en cap moment assenyalen una dada concreta que els permeti justificar el titular. A la taula de formatgets que serveixen, la pregunta sobre radicalitat diu: "Creu que Podem ha radicalitzat el discurs feminista?" El sí guanya clarament. Però això no implica que les enquestades ho censurin: n'hi deu haver que ho celebrin! És aquí on es nota que La Razón només fa servir el terme radical amb connotacions negatives. L'enquesta tenia la tesi ja escrita abans de rebre'n els resultats i, per tant, tots els malabarismes numèrics són focs fatus demoscòpics: la clatellada a Podem estava decidida.