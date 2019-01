'Derecho a soñar', la nova sèrie diària de La 1

Aquest dilluns a la tarda, a partir de les 18.15 h, La 1 estrena la seva nova sèrie diària, que està ambientada en un important bufet d'advocats. Produïda per RTVE amb la col·laboració de Boca a Boca, 'Derecho a soñar' es presenta com una sèrie d'advocats, però també com una comèdia romàntica sobre les aspiracions professionals d'una jove llicenciada, amb casos basats en fets reals i una gran trama de corrupció.

"És una història moderna i actual que s'emmarca en els paràmetres de la telenovel·la clàssica, de la lluita per aspirar a més i prosperar en un univers d'advocats", va explicar durant la presentació Fernando López Puig, director de cine i ficció de TVE. Per la seva banda, Vicente Torres, productor executiu de Boca a Boca, va afegir que la sèrie també és "una història d'amor entre dues persones d'origen social molt diferent" i que, a diferència d'altres sèries de tema semblant, "durant la setmana s'anirà seguint un cas que desencadenarà en un judici, generalment cada divendres".

Dirigida per Frederico Untermann, juntament amb Manuel Gómez i Valerio Boserman, els protagonistes de 'Derecho a soñar' són encarnats per Alba Ribas i Jon Arias, tot i que també hi ha noms com Mamen Duch, Guiomar Puerta, Álex Adrover, Belén Fabra, Joaquín Climent, Jorge Sanz, Ana Risueño, Aixa Villagrán i Ariana Martínez.