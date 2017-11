El ‘Sense ficció’ dona veu a persones amb trastorns mentals

La visibilització de les malalties mentals encara té un llarg camí per recórrer a Catalunya. Amb el títol Veus contra l’estigma, el Sense ficció estrena avui un reportatge protagonitzat per persones diagnosticades amb un trastorn mental que lluiten per aconseguir una sanitat que s’ajusti més bé a les seves necessitats i una societat que se’ls acosti deixant de banda els prejudicis. Per això, reclamen que, en comptes d’invertir en teràpies amb medicaments amb importants efectes secundaris o llargues hospitalitzacions que impliquen immobilitzacions físiques, s’aposti per impulsar tractaments psicològics i psicosocials, prevenció i recursos laborals que els permetin recuperar-se i reinserir-se en la societat.

En el documental, dirigit per Marta Espar i Marc Perramon, hi participen l’Edgar, integrador social; l’Elisenda, periodista; l’Àngel, enginyer que treballa en una gran companyia petroliera, i el David, pintor. Tots ells han estat diagnosticats amb un trastorn mental i dediquen part del seu temps a l’activisme en defensa dels drets en salut mental a través d’entitats socials com Obertament i la Federació Veus.