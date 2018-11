El 'Sense ficció' ret homenatge a la xef Carme Ruscalleda

Després de 30 anys en actiu el restaurant Sant Pau, capitanejat per Carme Ruscalleda, va tancar la porta el 27 d’octubre. El 'Sense ficció' homenatja demà dimarts la xef amb més estrelles Michelin amb un documental, 'L’últim sopar', que repassa les vint-i-quatre hores que transcorren abans, durant i després del tancament del restaurant, que continuarà funcionant com a centre de recerca gastronòmica. Les càmeres del programa mostren com funciona el local i l’impacte emocional que té per a l’equip, la família i la xef el tancament.

Per cloure la nit temàtica, el 'Sense ficció' emetrà un segon documental, 'A la recerca de les dones xefs', centrat en com algunes de les millors cuineres del món –com Dominique Creen i Elena Arzak– estan reivindicant la seva aportació en un sector tradicionalment monopolitzat pels homes.