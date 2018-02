La final d''Operación triunfo', comentada en temps real a l'ARA: digue-hi la teva!

Gairebé 16 anys després de la final de la primera edició d''Operación triunfo', avui La 1 emet la darrera gala del retorn del 'talent' musical de Gestmusic. Durant aquesta nit, a partir de les 22.35 hores, l'ARA, a través del compte de Twitter @ARA_media, farà seguiment de la gala final de l'edició 2017, en la qual Amaia, Aitana, Alfred, Ana Guerra i Miriam es juguen la victòria del concurs musical. La guanyadora o guanyador s'endurà un premi en metàl·lic de 100.000 euros que podrà dedicar a començar la seva carrera musical.

Els redactors de l'ARA Joan Callarissa (JC) i Alejandra Palés (AP) comentaran el que vagi passant durant el programa i trobaràs els tuits (signats per l'un o per l'altra) amb l'etiqueta #AraOT: no et tallis i anima't a dir-hi la teva.

A més, al final de la nit, trobaràs aquí mateix la crònica de la gala. Hi participaran Raphael, amb el qual els 'triunfitos' cantaran 'Mi gran noche', David Bisbal i Pablo Alborán. A més, Rosa López, gunyadora de la primera edició, exercirà de quart membre del jurat –al costat de Mónica Naranjo, Manuel Martos i Joe Pérez-Orive– tot i que aquesta nit només tindran potestat per valorar i no per decidir el guanyador. També estaran presents a la gala tots els concursants expulsats, que es retrobaran amb els seus companys per cantar 'Camina', l'himne que van compondre tots junts quan concursaven a l'acadèmia.

La decisió final serà del públic, que votarà en dues rondes. En la primera, que està operativa des del final de la gala d’Eurovisió, els espectadors poden votar el seu concursant preferit a través de l’aplicació del programa, SMS i trucades a un número 905. Un cop hagin cantat els cinc finalistes, es tancarà el període de votació i Roberto Leal, presentador del programa, anunciarà els dos concursants que han obtingut menys suport i els tres finalistes (sense revelar-ne el percentatge). A partir de llavors, el comptador es posa a zero i s’obren de nou les votacions fins que els tres concursants hagin cantat les cançons amb les quals van debutar al concurs.

Les cançons de la gala

La més ben situada per endur-se el premi final és, en un principi, Amaia. La navarresa va obtenir la màxima puntuació atorgada pel jurat (10 punts de cada membre) durant la gala en què es van escollir els finalistes. Per a la final, Amaia cantarà una versió a piano del tema 'Miedo', de MClan.

Els dos concursants catalans de la final, Aitana i Alfred, han escollit cançons en anglès. La primera cantarà 'Chandelier' de Sia, mentre que el segon interpretarà, acompanyat del trombó, la versió de 'Don't stop the music' de Jamie Cullum.

Per la seva banda, la canària Ana Guerra cantarà 'Volver', de Carlos Gardel. La gallega Miriam s'ha decantat per un tema de Malú, 'Invisible'.