Els personatges de 'Física o química' es retrobaran deu anys després en una minisèrie

Què se n'ha fet, deu anys després, dels protagonistes de Física o química? La pregunta tindrà resposta ben aviat en una minisèrie que prepara el grup Atresmedia i que tornarà a reunir els alumnes de l'institut Zurbarán. El projecte, actualment en fase de preproducció, es començarà a rodar al setembre i veurà la llum al servei de streaming de pagament del grup, Atresplayer Premium. Però de moment no s'ha anunciat l'estrena prevista.

Física o química: El reencuentro narrarà, en dos episodis, la retrobada dels antics companys de classe amb motiu d'un "esdeveniment especial". "Tots han canviat amb el pas del temps, alguns més que altres, tot i que alguns sembla que tenen problemes per recordar qui van ser", explica la cadena, i avança que un dels personatges està disposat a revelar un secret que ha guardat durant tots aquests anys i que "li va costar una amistat".

Segons Atresmedia, la minisèrie comptarà amb "alguns dels actors més reconeguts de Física o química", tot i que de moment no concreta cap nom. La sèrie, emesa entre el 2008 i el 2011, tenia com a protagonistes Andrea Duro, Javier Calvo, Adrián Rodríguez, Úrsula Corberó, Angy Fernández i Maxi Iglesias, a més d'Ana Milán, Cecilia Freire, Olivia Molina i Marc Clotet com a professors.

La ficció va constar de 77 capítols, repartits en set temporades (se n'emetien dues cada any), en els quals va aconseguir una mitjana de 2,7 milions d'espectadors i un 15,5% de quota de pantalla a Espanya. Però els millors moments els va viure durant la fase inicial, amb alguns capítols acostant-se als 4 milions de seguidors. Com destaca Atresmedia, la sèrie "va marcar tota una generació" perquè "va explicar de prop, i d'una manera revolucionària, sense pèls a la llengua, què pensaven i què preocupava a molts joves de l'època, que es van veure identificats amb les històries i els personatges". Per aquest motiu, la cadena creu que la reaparició es convertirà en "tot un esdeveniment".