“Porto 13 anys explicant malifetes i delictes dels mateixos”

És impossible tenir el Gran Wyoming (José Miguel Monzón Navarro, 1955) a l’altra banda del telèfon i parlar de música, que és el que ve a fer aquest dissabte a Badalona, on actuarà amb Los Insolventes a la sala Sarau 08911. Té un gran domini de la informació i en fa una lectura partidista amb les ulleres de l’esquerra. Dard de crítiques i querelles, presenta un programa d’actualitat diari des de fa 13 anys.

Fer un programa d’humor polític diari és un esport d’alt risc.

El que passa és que el criteri de la justícia ha canviat i ara prenen en consideració coses que abans consideraven estupideses.

No ho dic només pel risc que el denunciïn sinó pel risc d’equivocar-se. Per exemple, creia que el PP no governaria a Andalusia...

És que hi va haver una abstenció brutal. Molta responsabilitat la té el PSOE: va governar-hi 40 anys i podia haver fet una frontera en la qüestió social. Demostrar com és un lloc governat per la socialdemocràcia i un altre per la dreta. Quina és la diferència entre Andalusia i Castella i Lleó? Això, s’han de preguntar els socialistes.

Però al final hi va haver pacte.

N’estava segur, perquè Vox és una escissió del PP. Em pregunten: per què no hi havia extrema dreta a Espanya fins ara? Doncs perquè era dins el govern. Aznar és d’extrema dreta però ho hem anomenat centre: és una qüestió semàntica.

I què passarà a les generals?

És complicat, perquè el vot del centreesquerra és crític. Si creus que no ets de res, és que ets de dretes. Fixa’t amb el que ha passat amb Veneçuela.

En quin sentit?

Cap mitjà va informar de les eleccions generals de Veneçuela, ni El País, que porta dues o tres notícies de Veneçuela diàries. I ara un senyor s’autoproclama president, cosa que és al·lucinant, i Felipe González diu que se l’ha de reconèixer. El cap visible del socialisme espanyol és procolpista el 2018. Llavors la gent diu: “A qui cony voto?” El de la dreta està superrepresentat. I per si no n’hi hagués prou, l’esquerra ara es divideix en cinc!

Com veu la situació a Catalunya?

No m’ha agradat mai. Hi ha governat la dreta des de temps històrics, excepte en moments puntuals. El que passa és que Catalunya té sempre la coartada de Madrid. Però que les autopistes siguin de peatge no és culpa de Madrid. La sanitat és un desastre, i està transferida.

Però a banda de transferir competències caldria transferir diners...

El que es transfereix aquí són diners públics a empreses privades, en sanitat i també en ensenyament, on hi ha escoles concertades que operen com a privades i no accepten immigrants. Això és un desastre i no té a veure amb la independència. El debat de les banderes és secundari, el primer és entrar a les cases.

La matèria primera del seu programa és la informació.

Estic tot el dia llegint diaris i escoltant la ràdio. Per desgràcia, perquè estic desil·lusionat amb la baixa qualitat dels mitjans. No parlen de política real, sinó d’intrapolítica. La política s’ha convertit en l’art d’evitar que els ciutadans puguin participar en el que importa.

El intermedio ha sigut centre de polèmiques. ¿Les amenaces a Dani Mateo per l’acudit de la bandera d’Espanya han sigut el més crític?

Hi ha un sector de la població que ara ha sortit de l’armari. Però sempre hi han sigut, perquè el PP ja treia majoria absoluta. És Aznar qui va reivindicar l’orgull de ser de dretes. Però la dreta espanyola no és normal, no ve dels cristianodemòcrates, ve del feixisme. És que el PP mai ha condemnat la dictadura. Per què reivindica tant la Transició? Perquè va ser una mentida, una concessió, una amnistia i la perpetuació d’un sistema. Que el 20-N moren amb Franco els 40 milions de franquistes que hi havia és un mite. No, no van morir i ara surten de l’armari. Ja pots votar cada quatre anys però si els jutges, els policies i els militars són els mateixos de la dictadura... Tenen la paella pel mànec. El Tribunal Constitucional és més important que les urnes.

Parlem de música? Què és per a vostè Los Insolventes?

És una via de realització personal i una teràpia professional. Em desintoxica. És que la situació del país és anòmala. El tractament que dona la justícia a la corrupció no passa enlloc més de l’entorn, on els polítics són expulsats per mentir. No hi ha cap país on tots els regidors estiguin imputats per diferents causes, com a València. És molt difícil construir una democràcia si no hi ha una justícia sòlida. És desesperant: porto 13 anys explicant malifetes i delictes dels mateixos. Com pot ser?

I això que la televisió té un gran impacte.

A El intermedio ens veuen 2 milions de persones cada dia. És una feina que porto fent des de fa 30 anys i és molt estimulant i emocionant, però la fama és un malson. És una tortura estar-se fent fotos pel carrer tot el dia, encara que ho facin des del carinyo. A vegades em passa un cotxe pel costat i criden “ Viva España! ” i penso: estem als anys 70 un altre cop. No m’agrada cap on anem. A mi, com a Unamuno, “ Me duele España ”.