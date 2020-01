El grup Mediapro, rei de la televisió en obert

Una de cada set hores de televisió en obert elaborades per productores espanyoles la signa The Mediapro Studio. En concret, les diverses marques del grup comandat per Jaume Roures són responsables, en conjunt, d’un 14,3% del temps d’emissió de continguts de producció independent (és a dir, produïts per empreses espanyoles, però no directament per les cadenes) en els canals de TDT espanyols d’àmbit estatal i els autonòmics generalistes públics. Així es desprèn de l’informe La producción en la televisión en abierto, elaborat per la consultora GECA amb dades referides a l’any 2019.

651x748

Dues productores del conglomerat català encapçalen el rànquing d’hores d’emissió durant l’any passat a Espanya. El primer lloc és per a Globomedia, que va emetre un total de 3.885 hores gràcies a formats com El intermedio i Zapeando, tots dos de La Sexta. De fet, del total d’hores generades per aquesta productora 854 es van emetre a través del segon canal d’Atresmedia. El segon lloc d’aquesta llista, amb 3.773 hores, l’ocupa Mediapro, que és responsable de bona part de la programació de Gol, el seu canal de televisió propi, i produeix diverses versions del concurs Atrapa’m si pots per a diferents canals autonòmics, entre altres formats.

Sorprenentment, el tercer lloc l’ocupa la productora Molinos de Papel. Les emissions de Wild Frank a DMax serien del tot insuficients per sumar més de 3.100 hores anuals, però aquesta companyia es beneficia de les constants redifusions de programes com Frank de la Jungla o Callejeros, amb què Mediaset omple la graella de BeMad, i que a l’estudi computen igualment com a hores d’emissió. Això també explica que el quart lloc, amb 3.007 hores, sigui per a Alba Adriatica i Contubernio, les productores de La que se avecina, les reemissions de la qual són l’ingredient principal de la graella de FDF. El top 5 el completa La Fábrica de la Tele, amb 2.933 hores procedents majoritàriament de Sálvame.

Un terç de Telecinco, en dues mans

De les cadenes generalistes estatals, Telecinco és la que concentra més hores de programació en menys productores: entre les cinc empreses que més contribueixen a omplir la seva graella sumen 4.469 hores, més de la meitat de l’any. D’aquestes hores, La fábrica de la Tele i Unicorn Content ( El programa de Ana Rosa) superen les 1.500 hores cadascuna. Només amb aquestes dues productores, doncs, Telecinco ja ocupa més d’una tercera part de la seva programació anual.

En el cas d’Antena 3, el seu principal proveïdor és Gestmusic ( Tu cara me suena, ¡Boom!, Ahora caigo), amb 881 hores anuals; a La Sexta és Globomedia, amb 854, i a Cuatro, Bulldog ( Mujeres y hombres y viceversa, Supervivientes), amb 757. A La 1, la productora que li aporta més hores de programació és Shine Iberia ( MasterChef), amb només 340. De fet, a la graella de la cadena pública s’hi poden trobar formats de 38 orígens diferents, una xifra que supera de llarg les 24 productores que treballen per a Cuatro, les 18 que aporten continguts a Antena 3 i les 14 que contracten tant Telecinco com La Sexta.

Pel que fa als canals autonòmics, TV3 és el que menys recorre a les productores externes per omplir la seva graella, fruit de l’escassetat de recursos de què disposa per comprar continguts: les cinc productores que més temps li aporten sumen només 737 hores anuals, menys del 10% del temps total de programació. Això contrasta amb les gairebé 1.300 hores de continguts que K-2000, una filial de The Mediapro Studio, genera per a ETB-2, principalment gràcies al magazín de tarda Qué me estás contando. En canvi, la companyia que més temps de pantalla aporta a TV3 és El Terrat ( Preguntes freqüents), amb 216 hores. Per darrere hi ha Minoria Absoluta ( Polònia, Està passant), amb 193; La Manchester ( Planta baixa), amb 133; Mediapro ( Atrapa’m si pots), amb 120, i Magnolia ( Joc de cartes), amb 75. En total, TV3 compra formats a 23 productores diferents, una xifra inferior a les de Telemadrid (31), ETB-2 (31), Canal Sur (41) i TVG (47), els altres quatre canals autonòmics sobre els quals l’informe de GECA ofereix dades detallades.

Tot i que TV3 sol ser víctima de la polèmica per l'acusació de concentració de les compres en unes poques productores, aquest fenomen afecta molt més intensament altres cadenes autonòmiques. A Canal Sur, per exemple, la productora de Juan y Medio produeix més hores que la suma del que fan El Terrat, Minoria Absoluta i La Manchester. El mateix passa amb Telemadrid i Unicorn Content, de Xelo Montesinos, o amb TVG i l'empresa Shine Iberia.

Rècord de producció espanyola Al llarg de l’any 2019, la televisió en obert va emetre 66.241 hores de continguts generats per productores espanyoles. Es tracta de la xifra més alta de l’última dècada, tant en termes absoluts com en percentatge, ja que representa el 28% del total d’emissions. De fet, probablement es tracta d’un rècord històric, ja que abans del 2010 el nombre de canals existent (i, per tant, la quantitat d’hores d’emissió disponible) era molt inferior, però l’estudi no recull dades anteriors. També ha arribat al màxim dels últims deu anys la producció pròpia, amb 65.776 hores d’emissions. Això representa un 27,8% del temps total, el registre més elevat des del 2016. Per contra, s’observa un descens de les produccions d’origen estranger. Tot i així, encara ocupen prop de la meitat de la graella dels canals que emeten per la TDT. En concret, aquest bloc representa el 44,3% del total (la xifra més baixa de l’última dècada), amb 104.846 hores. Els canals generalistes d’àmbit espanyol són els que més temps reserven a les produccions independents, amb un 39,7%, tres punts més que el que destinen a produccions pròpies. En canvi, només el 23,6% del temps l’omplen continguts comprats a l’estranger. Entre les cadenes autonòmiques, la producció independent representa el 34,9% del temps, clarament per darrere del 48,2% de produccions pròpies però molt per davant del 16,9% que es destina a continguts internacionals. En canvi, als canals temàtics de la TDT aquest grup domina clarament, amb un 68,4% del temps. A les productores espanyoles només els correspon un 19,6%, i la producció pròpia es redueix a un 12,1%.