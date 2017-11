La irresponsable asimetria del periodisme d'estat amb la violència

“El separatisme assenyala amb pintades la casa del jutge català de l’1-O”, titula en portada ‘El Mundo’, el dia en què podria haver informat de l’agressió que un grup de vàndals va fer a una escola valenciana ‘assenyalada’ per Antena 3 com a adoctrinadora per emetre un vídeo infantil sobre la història de Catalunya. És la crua asimetria: no interessen les molt reals i palpables agressions de la ultradreta, que sempre troben disculpa cavernària –o silenci informatiu, que és el mateix– sinó només les (presumptes) pintades dels independentistes, encara que no hagin derivat de moment –i que així segueixi– en cap agressió física. Mentrestant, els agressors fatxes de Blanquerna a Madrid, incloent-ne un amb doble llaç familiar amb càrrecs del PP –cosí del ministre de Defensa i cunyat del secretari d'estat per a la Unió Europea– esquiven l'ingrés a presó gràcies a una graciosa gràcia del graciosíssim, i popularíssim, Tribunal Constitucional. I ho fan sense editorials abrandats que ho denunciïn o portades ofeses. Per no dir que les seus de partits independentistes també han rebut la visita de covards espraiadors sense que els diaris d’estat n’hagin informat. L’afany d’imposar un relat polític molt concret i maniqueu se’ls ha menjat definitivament el principi bàsic del periodisme que obliga a mostrar les diferents perspectives i raons d’un conflicte.

Discutim aquests dies sobre si hi havia amenaça de violència real o no per part de l’Estat contra els independentistes si s'instava a fer una resistència pacífica de la República. A l’espera que arribin més concrecions, resulta obvi que determinats diaris, durant mesos, han mantingut un discurs que preparava els lectors (espanyols) per a aquesta violència. O bé han sigut uns inconscients, o bé uns irresponsables.