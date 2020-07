Joan Raventós serà el nou corresponsal de TV3 a Brussel·les

El periodista Joan Raventós serà el corresponsal de TV3 a Brussel·les a partir de l’1 de setembre en substitució de Xavi Coral, després d'haver estat escollit a través d'un procés de selecció intern. Raventós, nascut a Vilafranca del Penedès el 1978 i llicenciat en Periodisme per la UAB, es va incorporar als serveis informatius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el 2003 com a redactor del portal 324.cat, del qual va ser nomenat sotseditor el 2007. Vuit anys més tard es va incorporar a la secció d'Internacional de TV3 i el 2018 va ser l'encarregat de cobrir les eleccions presidencials al Brasil. A més, ha participat al programa d'actualitat internacional Món i també va signar la sèrie de reportatges Món 20XXI, emesos al Telenotícies vespre.

Xavi Coral, que ha ocupat la corresponsalia de Brussel·les durant els últims quatre anys, es va acomiadar dissabte de la capital belga i a partir del setembre farà parella amb Raquel Sans al capdavant del Telenotícies migdia. Tal com ja havia explicat l'ARA, Carles Prats deixa l'informatiu per dedicar-se a dirigir documentals per al Sense ficció.

Avui he fet l’última connexió des de Brussel·les. Han sigut 4 anys trepidants en què la capital d’Europa ha sigut també sovint la capital de Catalunya. De Brussel·les m’emporto moltes aventures però sobretot molts amics. Gràcies, gracias, eskerri asko, grazas, merci, thanks... pic.twitter.com/8QCEuKtWWh — Xavi Coral (@xavicoral) July 18, 2020

Aquest dilluns, a l'anunciar-se el nom del seu substitut, l'ha qualificat de "fantàstica elecció".

Fantàstica elecció!! Molta sort @JoanRaventos. Ho faràs de cine! https://t.co/0YDDECYJ7P — Xavi Coral (@xavicoral) July 20, 2020

A més de Joan Raventós, al setembre també s'estrenarà com a corresponsal internacional de TV3 (i, en aquest cas, també de Catalunya Ràdio) el periodista David Melgarejo, que substituirà Josep Capella a París. Capella, per la seva banda, tornarà a la delegació de TV3 a Madrid, on ha desenvolupat la major part de la seva carrera.