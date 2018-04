La justícia dona la raó a TV3 en el primer conflicte de l'IVA

El Tribunal Econòmic-Administratiu Central ha donat la raó a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el primer dels tres conflictes que l'enfronten al ministeri d'Hisenda a causa de l'IVA. Segons ha pogut saber l'ARA, la decisió permetrà a l'ens públic català disposar de 59,7 milions d'euros corresponents al període 2012-2014 que l'Estat li reclamava, però segons la Corporació això no resol "en absolut" la seva actual situació de crisi, que deriva dels dos conflictes posteriors, el del període 2015-2017 i el que ha començat aquest 2018.

L'any 2014, Hisenda va modificar la seva interpretació de la llei de l'IVA de manera que la CCMA, igual que la resta de corporacions autonòmiques, ja no podien deduir aquest impost de tota la seva activitat sinó únicament de la part comercial, és a dir, d'aquella part de la seva activitat que no es finança a través de l'aportació pública sinó mitjançant la publicitat. Aquestes reclamacions, que van tenir caràcter retroactiu a partir del 2012, pujaven, en el cas de la CCMA, a 59,7 milions d'euros.

La Corporació, però, es va negar a pagar aquesta quantitat i va recórrer a la justícia, que ara li ha donat la raó. Això, però, no suposarà cap ingrés extra per a la Corporació, que a la pràctica ja comptava amb aquests diners. Per cobrir el gruix d'aquests 59,7 milions, el Govern havia presentat un aval que ara recuperarà. La resta dels diners, aproximadament una tercera part del total, havien estat retinguts per Hisenda, que no havia retornat a la Corporació les devolucions d'exercicis anteriors. Per tapar aquest forat, la CCMA havia demanat un crèdit, que s'haurà de retornar un cop es rebin els diners. La conseqüència és que ni un sol euro d'aquests 59,7 milions es podrà destinar a la compra de nous continguts.

"És una bona notícia, però només estem moderadament satisfets. És una petita victòria que no té efectes sobre la liquiditat de la Corporació —matisen, en declaracions a l'ARA, fonts de l'ens públic—. Estàvem convençuts des del primer moment que aquest canvi de criteri no procedia, i finalment ha sigut així. No ha sigut cap sorpresa, ja hi comptàvem, i el problema encara existeix. Aquesta decisió no resol en absolut la situació de crisi actual", afegeixen les mateixes fonts. L'any 2014 el president de la Corporació, Brauli Duart, ja havia anunciat la seva intenció de portar aquest cas fins a la justícia europea, tot i que finalment no ha sigut necessari.

El veritable problema de la CCMA amb l'IVA és el que comença l'any 2015, quan Hisenda va tornar a modificar la seva interpretació de la llei d'aquest impost i va determinar que tant els organismes autonòmics de ràdio i televisió públics (Radiotelevisió Espanyola en quedava al marge) com el conjunt del sector cultural haurien d'abonar, en concepte d'IVA, un 21% de tota la subvenció pública que rebessin. Si fins llavors l'impacte de la mesura sobre els comptes de la CCMA rondava els 20 milions d'euros anuals, aquest nou canvi feia créixer la quantitat fins a prop dels 50 milions: en total, 147 per al conjunt dels exercicis 2015, 2016 i 2017.

La Corporació ha presentat actes de disconformitat davant d'aquestes noves reclamacions, però a diferència del cas anterior, aquí l'ens veu "difícil" que la via judicial prosperi, entre altres coses perquè el nou canvi de criteri afecta "un sector molt més ampli".

Finalment, el novembre de l'any passat es va aprovar una modificació de la llei de l'IVA que recupera el criteri aplicat per Hisenda entre els anys 2012 i 2014. En aquest cas, però, es tracta d'un canvi legal i no només d'una interpretació diferent del mateix text, de manera que no hi ha la possibilitat de presentar-hi recursos. La CCMA calcula que aquesta nova modificació tindrà un impacte negatiu de 20,4 milions d'euros anuals sobre el seu pressupost a partir d'aquest mateix any. Aquesta quantitat, sumada als 147 milions dels tres exercicis anteriors, implica que l'Estat reclama a la Corporació 167,4 milions d'euros. És aquesta reclamació, que la recent sentència del Tribunal Econòmic-Administratiu Central no resol, la que realment té efectes sobre els continguts de TV3 i Catalunya Ràdio.