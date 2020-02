El jutge que va requisar els mòbils de periodistes: “Era el més senzill”

El jutge Miquel Florit, que va ordenar el 2018 a Palma que la Policia Nacional requisés els telèfons mòbils de dos periodistes del Diario de Mallorca i Europa Press que seguien el cas Cursach, va defensar aquella decisió ahir al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). “Havia de sucumbir el secret professional” per investigar les filtracions als dos periodistes que havia denunciat el grup de blanqueig de la Policia Nacional, va assegurar. Florit s’enfronta a 42 anys d’inhabilitació, però ja s’ha jubilat voluntàriament.

El jutge -ara jutjat- va dictar quatre interlocutòries en què ordenava que es confisquessin els mòbils dels periodistes Kiko Mestre i Blanca Pou i que se li lliuressin els registres de les trucades que havien fet i que s’havien fet des de les seves empreses. Tot per investigar la publicació de detalls d’un informe secret que, tot i que ja era als jutjats, Florit encara ni tan sols havia llegit, segons va assegurar.

Investigar les filtracions

El jutge va decidir que tenia el “deure d’investigar aquest delicte” -la filtració-, i per això va obrir diligències per revelació de secrets: pretenia descobrir qui era la font d’aquelles informacions. Florit, tot i l’ordre de requisar els mòbils i la investigació per trobar la font de les filtracions, va insistir que en cap cas “es comprometia el dret de secret professional dels periodistes”. El seu advocat defensor, José Zaforteza, va reconèixer que la decisió de Florit “va poder ser equivocada però no prevaricadora”.

L’argument del jutge és que “era més senzill investigar dos periodistes que els nombrosos funcionaris dels jutjats i de la Policia Nacional” de qui sospitava. En la seva declaració davant del tribunal va insistir que mai va ordenar que es punxessin les trucades dels periodistes. Els periodistes havien publicat dades d’un document que detallava una investigació sobre un delicte fiscal de 50 milions d’euros i la petició de detenció de 18 persones. Aquest informe formava part del sumari de la investigació del principal empresari de l’oci nocturn de les illes Balears, Bartolomé Cursach, un cas que esquitxa polítics i fins i tot la Policia Local de Palma.

La Fiscalia dona suport a l’actuació de Florit i en reclama l’absolució. L’acusació l’exerceixen el Diario de Mallorca, Europa Press, l’Agència Efe -que també va ser investigada-, l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) i els dos periodistes. Kiko Mestre, a més, reclama 30.000 euros per danys professionals i morals.