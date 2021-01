La 2 viatja en el temps amb ‘El condensador de fluzo’

Trobar espais dedicats a la història en horari de prime time no és un fet habitual en la televisió generalista. La 2, però, s’ha proposat convertir la història en una matèria amable per al gran públic. Per aconseguir-ho estrena avui a les 22.00 hores El condensador de fluzo, un nou espai presentat per l’escriptor Juan Gómez-Jurado, autor de la trilogia protagonitzada per la investigadora Antonia Scott. El programa, que agafa com a referència pel seu títol el component principal de la màquina del temps de la saga Retorn al futur, aposta per la divulgació històrica distesa, amb un punt de vista humorístic i d’entreteniment.

Segons detalla La 2, El condensador de fluzo té com a objectiu fer la història “amena, accessible i atractiva” i, per això, se centrarà tant en grans fites com en petites curiositats o anècdotes que no solen formar part dels temaris del curs escolar. D’aquesta manera, el programa, producció de RTVE amb Lacoproductora, tractarà cada setmana un tema concret des del punt de vista de la història universal: des de grans descobriments fins a desastres naturals, passant per crims insòlits.

Ampli ventall de col·laboradors

Gómez-Jurado s’ha fet conegut per la seva faceta com a escriptor, però és llicenciat en ciències de la informació per la Universidad San Pablo CEU i ha treballat en mitjans de comunicació com l’ Abc, La Voz de Galicia i El Mundo. A més, també ha col·laborat a Qué leer i Jot Down i ha presentat els podcasts Aquí hay dragones i Todopoderosos.L’escriptor és la cara visible del projecte, però no estarà sol en la missió de fer la història menys encarcarada. L’escriptor, que acaba de publicar Rey blanco, l’últim volum de la seva trilogia, compta amb el suport del col·lectiu de divulgació històrica Ad Absurdum, que assessora el programa i en coordina els continguts històrics.

El presentador defensa que El condensador de fluzo és un programa d’història fet per gent apassionada per la matèria, cosa que demostra la nòmina de col·laboradors. Entre ells hi figuren els arqueòlegs Ignacio Martín Merma i Margarita Sánchez-Romero, la doctora en història contemporània Carmen Guillén i l’historiador Javier Traité. També participen en el programa els divulgadors i historiadors de l’art Miguel Ángel Cajigal, conegut a les xarxes com El Barroquista, i Sara Rubayo, que a YouTube es fa dir La Gata Verde. També forma part de l’equip Laia San José, historiadora i especialista en cultura vikinga.

L’humor serà un dels eixos del programa i és el terreny en el qual es mouran els còmics Javier Cansado i Miguel Iríbar, que explicaran fets històrics des del seu punt de vista. De fet, no és la primera vegada que Cansado presta el seu humor a la divulgació de la història. El còmic ha participat en diverses ocasions a Cero en historia, un programa de Movistar+ que ja porta set temporades en funcionament i que intenta aportar coneixements històrics des de l’humor.

Pioners de la història

El condensador de fluzo s’estrena amb un capítol dedicat a les primeres vegades i, en concret, als pioners de la història: homes i dones que van ser els primers a descobrir coses, algunes de bones i d’altres de no tant, que havien de canviar el món.

Així, el primer episodi parlarà de la descoberta del foc i l’arribada de l’home a la Lluna, però també d’esdeveniments menys coneguts pel públic general, com ara la història de nou joves d’Arkansas que van lluitar contra la segregació racial l’any 1957. El programa explicarà com les fake news no són una cosa recent, sinó que ja les va utilitzar el faraó Ramsès II a la batalla de Qadesh. Per la seva banda, Cansado es plantejarà com seria el món sense comunicació a distància.

Els programes que han marcat la divulgació històrica a la televisió

‘Història de Catalunya’

Per a molts espectadors aquesta sèrie de dibuixos animats és “la del Dragui”, en referència al drac de color rosa i taques liles que feia de fil conductor dels episodis que narraven la història de Catalunya des de la prehistòria fins als anys 80. Creada per Claudi Biern Boyd, la sèrie es va emetre a TV3 entre el 1988 i el 1989.

‘Érase una vez... el hombre’

Potser una mica menys popular que la seva germana Érase una vez ... la vida, aquesta sèrie d’animació produïda a França va servir per introduir molts nens i nenes en alguns dels esdeveniments més rellevants de la història universal. A l’Estat s’ha emès dues vegades a través de TVE, la primera l’any 1979 i la segona el 1983.

‘300’

Antoni Tortajada és la cara de la divulgació històrica a TV3. Juntament amb Joan Gallifa ha desenvolupat diferents formats per fer entrar la història de Catalunya a casa dels espectadors. 300, sèrie documental de TV3, servia per commemorar el tricentenari de la Guerra de Successió, però també per explicar què va passar després. Sis capítols que analitzaven l’evolució durant els últims tres segles de temes clau com la identitat o la llengua.

‘El favorit’

L’any 2005 Toni Soler i Oriol Junqueras feien tàndem en aquest programa d’entreteniment i divulgació que buscava acostar als espectadors alguns dels personatges més importants de la història de Catalunya. Al final dels 13 episodis eren els espectadors els que triaven quin era el personatge favorit de Catalunya.