Els llaços grocs de Schrödinger

Hi són i, alhora, no hi són: com aquell gat que imaginava el físic Erwin Schrödinger –que era al mateix temps viu i mort– i amb el qual pretenia desacreditar la física quàntica i la seva agosarada afirmació que una partícula podia tenir dos estats antitètics simultàniament. 'El País' diu que Torra "retirarà els llaços grocs com va ordenar la Junta Electoral". Venen l'acatament del president català com una via per desviar les crítiques virulentes de la Brunete Mediàtica contra Pedro Sánchez. També ho fa l'altre diari sanchista, 'El Periódico', amb "Torra obeeix l'Estat i fa treure els llaços grocs". En canvi, 'El Mundo' diu que "Torra ordeix una burla a la Junta amb símbols alternatius al llaç". I l''Abc' obre amb "Torra es burla de l'Estat i de l'independentisme". És un titular sense informació. No hi ha cap dada, cap notícia, cap element factual: només té ira reconcentrada. La fel com a salsa és bastant discutible, però si ja és directament substitutiva del tall resulta francament pobra. Per cert, diu el centenari rotatiu que el president català sabia feia sis dies que el Síndic de Greuges advocava per la retirada de llaços. A 'La Vanguardia' diuen que en feia nou, de dies. I 'El Periódico' afirmava que n'eren cinc. El principi d'incertesa de Heisenberg deu ser això.

Seguint amb aquests llaços ara hi són, ara no hi són i ara diuen que seran blancs i amb ratlles vermelles, 'El Punt Avui' nega la derrota i opta per "Retirada temporal". Ara bé, no diu quan tornaran (ni si ho faran quan s'hagi dissolt la Junta Electoral, després de les eleccions). Torra ha aconseguit amb el seu pols marcar l'agenda de la setmana a la premsa. Però aquesta música ja li plau, a la caverna. Fixeu-vos com –en comptes de titular amb la victòria que suposa haver de despenjar-los– prefereixen mantenir viu el conflicte i dur-lo al terreny emocional de la burla.