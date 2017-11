Un llibre per acostar l’obra de Joan Fuster als lectors joves

Joan Fuster va ser “un dels assagistes més importants en llengua catalana que sense dogmes va escriure sobre tots els temes que preocupen l’ésser humà”. Ho diu Salvador Vendrell a la introducció del seu llibre Jaume Fuster per a joves, una obra editada coincidint amb el 25è aniversari de la mort de l’escriptor de Sueca i que es podrà aconseguir amb l’ARA diumenge de la setmana que ve per 11,95 euros.

El llibre, editat per Onada Edicions, és un recull de textos breus de Fuster, des dels populars aforismes fins a articles de premsa o anotacions extretes d’obres com el Diari, el Diccionari per a ociosos o Sagitari, entre d’altres. En tots els casos es tracta de “textos sencers i no mutilats”, destaca l’autor de l’antologia, que els ha escollit basant-se en dos criteris: que fossin breus i de “comprensió fàcil”, dues característiques que, com destaca Vendrell, “podem trobar sense dificultats en els llibres de Fuster, perquè el seu propòsit més important era fer-se llegir”. Des del punt de vista temàtic, la tria ofereix pinzellades del pensament de Fuster sobre àmbits molt diversos, des de la política fins a la cultura, l’amor, la guerra i, sobretot, la condició humana i la vida quotidiana. Segons l’autor, Joan Fuster per a joves vol ser “una aproximació al gènere de l’assaig a través d’un dels seus mestres”.

Salvador Vendrell, que és professor, precisament, a l’Institut Joan Fuster de Sueca, col·labora amb el diari valencià Levante i va guanyar el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt l’any 2013 amb la novel·la Quan truquen de matinada.