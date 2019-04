Una mala notícia que és una bona notícia

260x366

Cap portada sense la seva intenció. El diari 'Abc' titula: "Un milió d'espanyols falten cada dia a la feina". L'elèctrode busca disparar la reacció automàtica del lector: "Dropos!" Explica el rotatiu que "l'absentisme laboral va tornar a augmentar el 2018". Com que enlloc es parla de baixes mèdiques, el rotatiu suggereix amb aquesta primera pàgina que els treballadors es deuen quedar a cassa, fent el ronso i amb els llençols enganxats. A dins, la notícia dona tots els elements de context, però la portada –amb un muntatge d'una oficina gegantina on només hi ha anat a treballar se suposa que el directiu– té una intenció editorial clara.

Hi ha una cosa ben paradoxal, per cert: l'augment de l'absentisme és, en realitat, una bona notícia. O, més exactament, és el reflex d'una bona notícia, com és el creixement de l'economia espanyola. En els moments més crus de la crisi, la por a perdre la feina va fer baixar els índexs de l'absentisme laboral. Es pot explicar com que el proletariat està ara més confiat i, a la mínima que té mandra, es relaxa i truca dient que té mal de panxa. Però també es pot explicar consignant que, aleshores, el clima de terror instaurat va fer que moltes persones no s'atrevissin a seguir el consell del metge de quedar-se a casa, per si de cas quan tornaven ja no trobaven la cadira. A més, si es comparen les estadístiques europees s'observa que els països amb més protecció social, com Espanya, són els que tenen ràtios més elevades de baixes. La carn és dèbil i hi ha qui fa de més i de menys amb les baixes: és obvi que cal minimitzar aquest efecte i establir controls raonables. Però aquesta portada intenta criminalitzar a l'engròs la classe treballadora fent la gara-gara a la patronal. I de pas, convertir un bon indicador de l'economia en arma llancívola contra un Sánchez en campanya.