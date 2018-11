Els mecanismes de la violència masclista, vistos per Ariadna Oltra

Des del 2003 gairebé mil dones han mort a Espanya a mans de la parella o exparella, però la violència masclista només preocupa el 4,9% dels espanyols segons el baròmetre del CIS del gener del 2018. Avui TV3 dedica una nit temàtica a la violència de gènere amb l’emissió, a l’espai Sense ficció, del documental Mai més víctima (21.55 hores), un treball d’Ariadna Oltra i Mireia Pigrau que explora quins són els mecanismes que fan que aquesta plaga continuï enquistada en la societat. Posteriorment, a partir de les 23.10 hores, hi haurà un debat amb professionals, moderat per Oltra, en què s’analitzaran els reptes als quals ha de fer front la societat per erradicar la violència de gènere, com per exemple la construcció de relacions que s’allunyin del masclisme i del mite de l’amor romàntic, que interpreta la gelosia com una expressió d’estima.

Per poder mostrar i fer que l’espectador entengui el procés que viuen les dones que pateixen una situació de violència dins la parella, s’ha optat per construir un retrat coral en què participen sis testimonis que han sigut protagonistes de casos amb sentència judicial ferma (a excepció d’un que encara està pendent de judici).

Trencar amb els estereotips

Ariadna Oltra, que juntament amb Pigrau ha dedicat cinc mesos a treballar en el documental, assegura que gràcies a Mai més víctima ha trencat amb algunes imatges prefixades que tenia sobre les dones que pateixen violència masclista. “El que més em va impactar és que, malgrat que soc una persona formada i informada, encara creia en alguns estereotips sobre les víctimes de violència, com que són dones dèbils. Les dones que surten al documental són dones fortes”, explica la periodista, que assegura que el reportatge ha sigut un viatge tant professional com personal, perquè mai havia dedicat tant de temps a un projecte. Oltra confessa que aprofundir tant en una qüestió li ha permès “començar pensant unes coses i acabar pensant-ne unes altres.”

Els estereotips afecten l’entorn però també les víctimes, que en alguns casos no saben identificar la situació que viuen perquè “pensen que són coses que passen a dones que no són com elles”, afegeix la periodista.

“Al final el documental parla de moltes coses que no són alienes ni a homes ni a dones: el masclisme que compartim homes i dones és el que fa possible que hi hagi homes que exerceixen violència contra les dones”, diu Oltra per explicar per què el treball interpel·la tota la societat i no només el segment femení. Els assassinats, explica, són la manifestació última i més extrema del masclisme inserit en la societat. “El domini dels homes sobre les dones és a tot arreu i és diari, perquè tenim rols adquirits que després validen les relacions masclistes”, sentencia.

En tots els casos que apareixen al documental, excepte en un pendent de judici, el maltractador ha sigut condemnat, tot i que això no significa que la vida de les dones que han patit violència s’hagi pogut reconstruir. La incomprensió de la societat, que moltes vegades no sap com fer front a la situació o simplement els gira l’esquena, és un dels nombrosos esculls que ha de superar una dona que pateix violència masclista.

Tot i els esforços de les institucions governamentals -a Espanya des del 2004 hi ha una llei integral contra la violència de gènere-, les xifres continuen sent alarmants: en tot el 2017, 51 dones van ser assassinades per la parella o l’exparella, vuit de les quals a Catalunya. Lluny de voler ser només una xifra, les participants en el documental exigeixen que hi hagi una xarxa de suport social i institucional que els permeti tirar endavant amb la vida perquè, segons expliquen, un cop denuncien l’agressor s’obre un buit davant seu. “Denunciar implica fer públic un conflicte privat i no és el final de res. No acaba sent una solució al problema que elles tenen, però és un punt de partida”, explica Oltra.

Tant les víctimes com els professionals que surten a Mai més víctima remarquen que un cop la dona fa el pas de denunciar el seu agressor sovint topa amb la incomprensió de la justícia, que en molts casos acaba culpabilitzant la víctima.

Oltra explica que el programa que acompanyarà el documental vol fer èmfasi en les coses en què falla la societat quan parlem de violència masclista. “La llei per si sola no arreglarà res, fallem com a societat quan plantegem com ens eduquem i com ens relacionem”, subratlla.

Ficció contra la violència psicològica

Amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones -el 25 de novembre-, Cosmo estrenarà el curtmetratge Animal, de David Velduque. Protagonitzat per Jan Cornet ( La piel que habito ) i Rocío León ( María y los demás ), la peça vol servir per conscienciar sobre el maltractament psicològic, un tipus de violència que sovint queda més invisibilitzat que la física.

Concebut com un thriller, Animal, que s’estrena el dia 25 de novembre en tots els suports -televisió, web i xarxes socials-, vol fugir dels estereotips que s’atribueixen a les dones que pateixen violència masclista amb la història de la Chloe, una coneguda actriu que viu un mal moment professional. Quan s’allunya de la ciutat per preparar un càsting important amb la seva parella emergeix el cantó fosc de la seva relació.