Mediaset prepara una minisèrie sobre el confinament amb Leonor Watling i Paco León

260x366 Leonor Watling / BERNARDO DORAL Leonor Watling / BERNARDO DORAL

260x366 Paco León / JUAN CARLOS TOLEDO Paco León / JUAN CARLOS TOLEDO

Paco León i Leonor Watling seran els protagonistes de Besos al aire, una nova minisèrie que prepara el grup Mediaset i que narrarà set històries creuades ambientades durant el confinament per la pandèmia de coronavirus. La ficció, que tindrà dos capítols, pretén "retre homenatge a l'optimisme, a l'amor, a l'esperança i a totes les persones que han vetllat per la salut i les necessitats de tothom durant els moments més durs de la pandèmia", diu Mediaset.

Un hospital, un supermercat i un bloc de pisos de Madrid (símbols, segons la cadena, de la lluita contra la pandèmia, els treballadors essencials i les persones confinades, respectivament) seran els escenaris principals de la sèrie, que tindrà un to de comèdia romàntica i on es barrejaran trames com la difícil convivència entre una adolescent rebel i els seus avis, l'amor entre la treballadora d'un supermercat i una veïna conflictiva o l'amistat entre un jove i un gos.

El punt d'unió de les històries és el Javi (Paco León), un auxiliar d'infermeria que fa d'intermediari entre els pacients de l'UCI i les seves famílies i que, per fer-los més suportable la situació, decideix fer "més bonics i divertits" els missatges que s'envien els uns als altres. El Javi, a més, està enamorat de la doctora Cabanas (Leonor Watling), una professional estricta i distant que no li fa cas.

La minisèrie, produïda per Mediaset i Alea Media (una productora participada pel mateix grup), es començarà a rodar aquest mes.