TVE cancel·la 'Mercado central'

La 1 tanca el Mercado central. La sèrie de sobretaula estarà en antena durant l'estiu però ja no continuarà a partir del setembre, segons va avançar el portal Bluper i ha confirmat l'ARA. La cadena no està satisfeta amb els resultats d'audiència de la ficció, que des que es va estrenar, a principis d'aquesta temporada, ha obtingut una mitjana de 888.000 espectadors i un 7,4% de quota de pantalla al conjunt d'Espanya. En el mateix període, Servir y proteger, que s'emet just a continuació, ha arribat a 993.000 persones i al 8,9% de share, i Acacias 38, que completa l'oferta de ficció de tarda de La 1, ha marcat un 7,8%, amb 825.000 seguidors.

Precisament aquest dilluns la sèrie, produïda per Diagonal TV, va reiniciar el rodatge, que estava aturat des que es va decretar l'estat d'alarma (tot i que això no ha impedit que es continués emetent). Segons TVE, aquests nous episodis, que han de permetre cobrir els mesos d'estiu, es gravaran seguint mesures de seguretat que provocaran, per exemple, que se suprimeixin algunes escenes, es redueixi el nombre d'actors que apareixen en cada seqüència, es minimitzi la presència de nens i desapareguin els "gestos molt afectuosos" entre els personatges.