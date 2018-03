El misteriós cas de la generació espontània d'esvàstiques

"Un incendi calcina l'Ateneu Popular de Sarrià i apareixen esvàstiques", titula 'El Periódico'. Els mitjans refractaris al sobiranisme tenen dos comportaments típics cada cop que hi ha una agressió que afecta els independentistes: silenciar-la o bé parlar-ne en uns termes asèptics, evitant en tot moment carregar responsabilitats al bàndol unionista. No és que els nazis hagin cremat l'Ateneu, és que s'ha cremat –tot solet– i han emergit espontàniament aquestes creus gamades. On és Iker Jiménez per investigar-ho? Entendria l'excés de zel a l'hora d'atribuir autories si no fos que cada cop que surt un llacet pintat en un cartell amb la cara d'un polític cent cinquanta-cinquenista no es parlés d'agressió de l'independentisme sense cap mena de rubor.

Seguint amb 'El Periódico', escriu: "El 51% dels alemanys, contra l'extradició de Puigdemont". L'enunciat dona la idea d'un empat tècnic entre partidaris i detractors. Però resulta que, segons l'enquesta del diari 'Die Welt' en què es basa la notícia, l'extradició tan sols té el 35% de suports, perquè hi ha un 14% que no es pronuncia. ¿No seria un títol més ajustat "Només un de cada tres alemanys dona suport a l'extradició de Puigdemont"?

'El Español' titula: "Una de les menors d'Alacant va acceptar tenir sexe per no ser violada pels 10 membres de la banda". Parlar d'acceptació quan hi ha una òbvia amenaça per part de 10 persones és realment de mal gust. Imagino que cap mitjà –que no hagués perdut el nord– titularia: "X accepta donar la cartera i el rellotge per no ser atracat per un home armat amb navalla". Suposo que no hi ha mala intenció, en el titular d''El Español', però aquesta adolescent va ser violada perquè no hi ha consentiment sota amenaça. Qualsevol enunciat que se separi d'aquesta noció resulta, com a mínim, irresponsable.