Mentides sobre l'audiència de TV3 (o el fals enfonsament)

Una de les maneres més habituals d’intentar carregar-se TV3 és mentint o manipulant les seves dades d’audiència. Només aquesta setmana he detectat tres casos. Vegem-los. “Passat el Procés, les audiències de TV3 s’enfonsen a passos de gegant”, diu Bluper, associat a ‘El Español’. “El 155 i la ‘normalitat’ enfonsen TV3: perd un terç de la seva audiència des d’octubre”, titula 'El Confidencial'. “TV3 s’enfonsa. Comença el 2018 fracassant en audiència”, explica 'CasoAislado.com'.

'Enfonsar' és el verb clau, que fan servir tots tres mitjans. Una altra cosa que fan tots tres és ometre una dada crucial: que TV3 segueix sent líder a Catalunya. I que ho és per més d’un 20% de diferència respecte del seu immediat competidor. És evident que TV3 ha baixat des de l’octubre: la seva dada d’audiència va ser tan excepcional com el moment històric que alguns voldrien esborrar. De fet, cal remuntar-se al novembre del 2008 per trobar una televisió a Catalunya que fes més que el 17,5% de TV3 aquest octubre. Va ser Telecinco i ho va aconseguir quan hi havia molts menys canals al dial, abans de l’explosió de la TDT. Res d’això expliquen. Amaguen les dades i li neguen el context al lector. Diuen que TV3 s’enfonsa i és líder amb un avantatge còmode. No sempre ometen informació: també menteixen directament. “Després de posar-se líder en quota de pantalla a l’octubre amb el cop secessionista...”, diu ‘El Confidencial’, per exemple. Doncs no: porta 8 anys sent-ho, si ho mirem anualment, o ho era ja des de l’agost, si analitzem mes a mes.

Mesurar l’audiència des d’un pic puntual seria tan absurd com considerar que ‘la roja’ no aixeca cap des de desembre del 1983 perquè ja no ha tornat a marcar 12 gols. A veure si així ho entenen.