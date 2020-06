La moda italiana dels 70 es fa un lloc a Sundance TV

260x366 Greta Ferro interpreta la protagonista de 'Made in Italy' / AMC Greta Ferro interpreta la protagonista de 'Made in Italy' / AMC

L’esclat de la moda italiana durant la dècada dels 70 és el tema central de Made in Italy, una nova sèrie que s’estrena aquest dijous (22.30 h) al canal de pagament Sundance TV. La ficció, formada per vuit capítols de 50 minuts, està protagonitzada per la Irene (Greta Ferro), una jove periodista que comença a treballar en una revista de moda de Milà sota les ordres de la Rita (Margherita Buy), que es convertirà en la seva mentora. Aquesta feina portarà la noia a coincidir amb alguns dels grans noms de la moda italiana dels 70, com Giorgio Armani (interpretat per Raoul Bova), Krizia (Stefania Rocca), Miuccia Prada (Caterina Carpio), Gianni Versace (Achille Marciano) i Gianfraco Ferré (Silvio Cavallo).

La sèrie, rodada entre Milà, Nova York i el Marroc, retrata una època de canvis culturals en què els dissenyadors italians van començar a plantar cara als francesos, grans dominadors del sector, i utilitza peces de roba i accessoris originals de les principals firmes de moda italianes.