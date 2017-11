'Tot es mou', el substitut de TV3 per a 'A tota pantalla'

TV3 ha anunciat avui el substitut d''A tota pantalla', el magazín matinal que fins al 22 de setembre presentava Núria Roca. La nova proposta dels matins de la televisió pública es diu 'Tot es mou' i serà presentat per Helena García Melero i Francesc Sòria.

Segons ha explicat la cadena, es tracta d'una aposta per l'entreteniment en la qual també hi haurà espai per a l'actualitat. El programa, que serà dirigit per Irma Pina, s'emetrà de dilluns a divendres, després d''Els matins' i fins a les dues del migdia.

El programa, que comptarà amb connexions en directe, tertúlies, entrevistes i anàlisis dels temes del dia, tindrà entre els seus col·laboradors Laia Ferrer, Lluís Marquina, Àngels Molina, Eloi Cordomí i Llucià Ferrer.

'A tota pantalla' es va estrenar el 12 de setembre d'aquest any a TV3, però dues setmanes després desapareixia de la graella a causa de l'actualitat política, que va obligar a alterar la programació de la cadena. L'espai es va emetre per últim cop el 22 de setembre, i el 27 d'octubre es feia públic que TV3 havia acomiadat Núria Roca, que havia aterrat al canal per fer-se càrrec del magazín matinal.