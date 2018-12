El dubte de la paternitat, explorat a partir de ‘Pequeñas coincidencias’

Des de fa un parell d’anys, Atresmedia s’està posicionant, a través de la seva productora Atresmedia Studios, com un dels principals impulsors de ficció espanyola. Ara fa un pas més estrenant Pequeñas coincidencias, la seva primera producció per a Amazon, plataforma que entra en la ficció espanyola amb aquesta comèdia romàntica, escrita, dirigida i protagonitzada per Javier Veiga.

Pequeñas coincidencias, que des d’avui està a Amazon i que, per tant, es podrà veure tant a Espanya com a Llatinoamèrica i als Estats Units, explica la història del Javi (Javier Veiga) i la Marta (Marta Hazas). Ella té 37 anys, fa cinc anys que té la mateixa parella i acaba d’obrir una botiga de vestits de núvia. Per la seva banda, el Javi, de 40 anys, és un crític gastronòmic a qui li encanta ser solter. Les seves vides faran un gir quan tots dos experimentin, per separat, la necessitat de tenir fills i, sense saber-ho, comencin a buscar-se.

La paternitat i la maternitat són el centre d’aquesta comèdia que neix de l’observació personal de Javier Veiga. “Ser pare o no ser-ho és una decisió brutal que has d’acabar prenent”, explica el creador de Pequeñas coincidencias, que en aquesta ocasió ha comptat amb la seva dona a la vida real, Marta Hazas, per ser el contrapunt femení de la sèrie. “Fa vint anys eres pare perquè tocava ser-ho, però ara ens preguntem si té sentit o no tenir fills”, remarca el director.

Per la seva banda, Hazas, que també exerceix de productora, assegura que es va voler involucrar en la història “perquè el tema de la maternitat i la paternitat s’atribueix molt al costat de les dones, i això va de dues persones que no es coneixen i estan en el mateix punt”. “Crec que és un tema candent en aquesta generació, i ho volia explicar des de dos punts de vista, el masculí i el femení, i des del moment actual”, remarca l’actriu.

Veiga no té problemes per afirmar que la sèrie, estructurada en vuit capítols de 50 minuts, és una comèdia romàntica, tot i que ell al principi intentava escapar d’aquesta etiqueta. “És una comèdia romàntica, amb tots els seus elements, però escrita el 2018 i interpretada amb el tipus d’actuació que demana l’espectador avui dia”, remarca.

Veiga, que defineix la sèrie com un projecte molt personal, marca distància entre Pequeñas coincidencias i la seva anterior creació, Gym Tony, la sitcom diària que va emetre Cuatro entre el 2014 i el 2016, i assegura que tenen tons molts diferents. Per convèncer Atresmedia i la seva productora perquè s’embarquessin en Pequeñas coincidencias, Veiga va gravar fa un any i mig un episodi pilot de més de mitja hora de durada. El risc va valer la pena i el pilot es va acabar materialitzant en una comèdia romàntica que és, mitjançant Atresmedia, el primer projecte espanyol d’Amazon.

Tant Veiga com Hazas destaquen la llibertat que els va donar la plataforma. Hazas assenyala, a més, que treballar amb un servei digital els ha permès crear una sèrie que va adreçada a un segment de població molt concret: espectadors de més de 30 anys acostumats a consumir ficció de qualitat.