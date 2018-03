A qui podríem culpar del fracàs de Rajoy amb la World Race?

260x366 Portada de l'Abc, 30 de març del 2018 Portada de l'Abc, 30 de març del 2018

La premsa cavernària atribueix al sobiranisme que es deixi de fer la Barcelona World Race. El més barroer és l''Abc', que li dedica la seva portada monogràfica i titula "El procés i Colau deixen Catalunya sense la World Race". Examinem, però, el comunicat del Patronat que organitza l'esdeveniment. Allà diu que s'han produït "un seguit de circumstàncies desfavorables".

El primer factor que cita és que "la consideració de la Barcelona World Race com a esdeveniment d’excepcional interès públic [...] s’ha vist endarrerida com a conseqüència de la pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat el 2016. [...] Aquestes circumstàncies han dificultat d’una manera extraordinària les possibilitats de recerca de patrocini". Aleshores afegeix que "el clima d’indefinició institucional i de manca d’estabilitat política que viu el nostre país en aquest darrer any ha dificultat encara més aquesta comercialització". És fonamental subratllar que parla "d'encara més". O sigui, que no és el factor principal, sinó un d'addicional. Però és que, si seguim llegint, s'aclareix sobre aquest punt que "els patrocinadors potencials han manifestat la seva desconfiança en no poder estar segurs de comptar amb el suport institucional que necessàriament ha de garantir un esdeveniment esportiu d’aquestes dimensions". Per tant, no ho atribueixen a l'ogre de l'independentisme –o de Colau (!)– sinó que al·ludeixen al bloqueig sobre la Generalitat per culpa del 155. El comunicat acaba afegint-hi un tercer factor: "El canvi de criteri en la utilització dels suports publicitaris per part del ministeri ha generat incertesa en el mercat del patrocini".

Qualsevol dia l''Abc' ens descobrirà que els dinosaures es van extingir per culpa del Procés.