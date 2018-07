La 1 porta la premsa rosa al 'prime time' amb l'estrena de 'Lazos de sangre'

La 1 estrena avui a les 22.40 h 'Lazos de sangre', un programa dedicat a mostrar com són per dins algunes de les famílies espanyoles habituals en els espais de premsa rosa. Els membres de la Casa d’Alba seran els protagonistes del primer capítol, i les pròximes setmanes l’espai s’endinsarà en la nissaga Iglesias Preysler, la Dominguín Bosé, la Rivera Ordóñez, la Flores, la Jurado, la Sánchez Vicario i la Dúrcal.

El programa ha entrevistat prop de 90 membres d’aquestes famílies per descobrir els seus secrets passats i presents. Per exemple, Rosario i Lolita Flores explicaran com van superar la mort del seu germà Antonio; Julio Iglesias Jr. parlarà de la suposada rivalitat entre el seu pare i el seu germà Enrique, i Cayetano Martínez de Irujo revelarà quina relació manté amb els seus germans després de les tensions per l’herència de la seva mare, la duquessa d’Alba. Després del programa s’emetrà una edició especial d’'Amigas y conocidas' per analitzar-ne el contingut.