Una ració de periodisme (literalment) escatològic

Topo amb el titular "Per fi sabem per què la caca dels uombats té forma de cub" a la web Gizmodo. El millor del titular, esclar, aquest "per fi" que intenta atorgar a l'assumpte la categoria de grans preguntes de la humanitat. Un cop a dins, m'adono que el mitjà té una categoria de notícies amb el títol "Caca". Hi trobem grans revelacions com "Per què el teu gos sempre et mira quan fa caca", "Un estudi del MIT realitza una versió del test de Turing per esbrinar la paraula que ens fa més humans. Surt 'caca'", "Aquests pantalons dissenyats per absorbir el gas de les teves flatulències et conviden a tirar-te tants pets com vulguis", "Per què la caca dels coloms és blanca si la de la majoria d'animals és marró" o "Un tret carregat amb 5.000 tones de tifes humanes fa dos mesos que està varat en un poble d'Alabama". Sovint parlem dels vídeos de gatets, o del sexe, com a esquers barats per pescar un clic aquí o allà. Però l'escatologia és un altre dels reclams vàlids i Gizmodo sembla liderar –amb permís de la fantabulosa secció de Ciència d''El Español'– el periodisme coprofílic a Espanya. El contingut de les notícies és correcte, en el sentit que expliquen qüestions que tenen derivades interessants i citen sempre fonts científiques. Per exemple, aquest descobriment sobre els uombats –fan les tifes cúbiques perquè així les poden apilar millor– creuen que ajudarà a tractar algunes afeccions gastrointestinals humanes. Però no deixa de ser una mica trist que els editors creguin que només els aspectes més untuosos de la ciència poden interessar a l'audiència jove. Tot aquest paternalisme és un menyspreu a la generació de mil·lennials.

En tot cas, i després de molts mesos aixecant crònica de cert periodisme metafòricament escatològic, entendran que –per un dia– el periodisme 'literalment' escatològic em sembli (amb perdó) tot un alleujament.