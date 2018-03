La reina de 'The Crown' cobrava menys que el príncep

L'actriu britànica Claire Foy, que va interpretar la reina d'Anglaterra, Elisabet II, de jove, a l'aclamada sèrie de Netflix 'The Crown', cobrava menys que el seu company de repartiment, Matt Smith. Segons recull el portal 'Variety', els productors de la sèrie, Andy Harries i Suzanne Mackie, van reconèixer aquest dimarts en un acte a Jerusalem que, durant les dues primeres temporades de la ficció, Smith, que interpretava el marit de la reina, el príncep Felip, també durant la seva joventut, va tenir un salari més elevat que el de la protagonista.

Per justificar aquesta bretxa salarial -que no van quantificar-, els productors van recordar que Smith era més conegut pel públic britànic que no pas la seva companya de repartiment, ja que durant tres anys havia protagonitzat 'Doctor Who', una de les sèries més populars de la BBC. De totes maneres, els productors es van comprometre a corregir aquesta situació. "A partir d'ara, ningú no cobrarà més que la reina", va dir Mackie.

Foy, però, no es beneficiarà d'aquest canvi de política. L'actriu, que va guanyar un Globus d'Or i dos premis del Sindicat d'Actors per la seva interpretació de la reina, ja no tornarà a encarnar el personatge. A partir de la tercera temporada, en què la reina rondarà ja els 50 anys, el paper de la monarca recaurà en Olivia Coleman. El paper del príncep Felip també passarà a mans d'un altre actor, tot i que encara no s'ha anunciat qui l'interpretarà.