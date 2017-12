El representant d'Espanya a Eurovisió serà un concursant d''Operación triunfo'

El representant espanyol al festival d'Eurovisió de l'any que ve sortirà de l'actual edició d' 'Operación triunfo'. Televisió Espanyola ho va anunciar aquest dilluns a la nit durant l'emissió del concurs, tot i que no va precisar com es farà aquesta selecció. És possible, de fet, que el candidat al certamen internacional no sigui el guanyador del concurs.

TVE retorna així a la fórmula que havia emprat amb les tres edicions d''OT' que s'havien emès a la televisió pública -posteriorment, el format es va traslladar a Telecinco-, que van servir per escollir els representants a Eurovisió dels anys 2002, 2003 i 2004. En la primera ocasió, l'escollida va ser Rosa López, que també havia guanyat el concurs, però els dos anys següents aquesta coincidència no es va donar: el 2003 la guanyadora va ser Ainhoa, però qui va anar a Eurovisió va ser Beth, i el 2004 Vicente Seguí va guanyar el programa i Ramón va anar al concurs europeu.

"RTVE ha buscat la millor fórmula per acudir a Eurovisió 2018, amb una proposta d'èxit que genera il·lusió entre els espectadors i seguidors del festival. I ha trobat en 'Operación triunfo' la millor mostra de nous artistes del nostre país", diu la cadena en un comunicat. Els tres eurovisius sorgits del programa van aconseguir, respectivament, la setena, la vuitena i la desena plaça, i des de llavors la majoria de representants espanyols han quedat per sota del vintè lloc.

Amb aquesta fórmula, doncs, TVE s'estalvia un procés de selecció de candidats que últimament no li havia donat bons resultats i que l'any passat va provocar una polèmica important per les suposades afinitats entre un dels membres del jurat i el candidat escollit, Manel Navarro.

El festival d'Eurovisió 2018 se celebrarà a Lisboa el 12 de maig.