Antonio Díaz es porta la màgia a casa

Per quart estiu consecutiu Antoinio Díaz portarà la seva màgia al prime time de TV3. La televisió pública estrena aquest dijous, a les 22.05 h, una nova temporada de Res és impossible, en què el Mago Pop, l’il·lusionista europeu més taquiller del món, continuarà sorprenent els espectadors amb els seus trucs. Els nous capítols, però, presenten un canvi important respecte als que s’havien emès fins ara: en un context d’emergència sanitària global, el presentador deixarà de voltar pel món i convertirà el jardí de casa seva en l’escenari dels seus nous espectacles.

De fet, tot i que la màgia continuarà sent l’eix central del format, en aquesta nova etapa Res és impossible incorporarà altres elements. El presentador rebrà cada setmana diversos personatges famosos, que, a banda de convertir-se en testimonis d’excepció dels seus trucs, també conversaran amb ell sobre aspectes personals o professionals. I, a més, els programes inclouran un parell d’actuacions musicals, de teatre, de dansa o de circ, que es desenvoluparan en el mateix jardí i que, segons TV3, seran una manera de “donar suport a les arts escèniques” en un moment especialment complicat per al sector a causa de la pandèmia de covid-19, que ha comportat el tancament de teatres i sales de concerts. Per encabir tot això, el programa creix i passarà dels 25 minuts que durava fins ara a prop d’una hora.

Entre convidats i artistes, cada setmana passaran pel xalet d’Antonio Díaz entre vuit i deu persones. Josep Maria Pou, Àlex Corretja, Dulceida, Eloi Vila, Cristina Puig, Clara Segura, David Verdaguer, Sílvia Abril, Ivan Labanda, els germans Roca, Pep Plaza, Txell Sust, Agnès Marquès, Roger de Gràcia, Santi Millán, Elisenda Carod, Llucià Ferrer, Elena Gadel, Francesc Orella, Toni Cruanyes, Helena Garcia Melero, Tomàs Molina, Laia Sanz i Martina Klein són algunes de les persones que presenciaran en directe els números del mag. Pel que fa a les actuacions, aniran a càrrec de Suu, La Pegatina, Brodas Bros, el Jove Ballet de Catalunya, Blaumut i Ramon Mirabet, entre altres. El programa també comptarà amb una cinquantena de persones de públic.

Fi de festa amb Tricicle

La quarta temporada de Res és impossible constarà de sis capítols, però l’últim serà un especial que, a més, jugarà a barrejar la realitat i la ficció. Els tres components del Tricicle, Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir, visitaran Díaz per sorpresa a casa seva, amb l’esperança de participar en una de les festes que el mag hi haurà organitzat durant l’estiu. Quan hi arribin, però, Díaz els informarà que Res és impossible ja s’ha acabat i que si el volen veure el que han de fer és anar al Teatre Victòria, on una dia abans l’il·lusionista haurà inaugurat novament (si el covid-19 ho permet) les funcions del seu xou, titulat precisament Nada es imposible. Efectivament, aquest últim programa s’emetrà per TV3 el 3 de setembre, l’endemà del retorn de Díaz a l’escenari barceloní.

De totes maneres, el trio d’actors no se n’anirà amb les mans buides: Díaz els obsequiarà amb un número de màgia i amb un resum dels millors moments de la temporada.