La sàtira sobre Tump ‘Animado presidente’ arriba a Movistar+

Movistar Series Xtra estrena aquest dimecres a les 20.35 hores 'Animado presidente', una sèrie d’animació creada i produïda per l’humorista Stephen Colbert que fa una sàtira de l’administració Trump. El format ofereix una visió paròdica del dia a dia del president dels Estats Units i de les persones que l’envolten a la Casa Blanca, des de la seva dona i els seus fills fins als membres més destacats (i polèmics) del seu govern. Entre els personatges que hi apareixen hi ha també el seu antecessor en el càrrec, Barack Obama, la seva rival a les eleccions del 2016, Hillary Clinton, o el líder xinès Xi Jinping.

'Animado presidente' va néixer a partir d’una sèrie d’esquetxos que Colbert incloïa al seu programa de la CBS, 'The late show'. La primera temporada, estrenada al febrer a Showtime, tenia deu capítols, però aquest mes se n’estrenaran set episodis més. Movistar+ oferirà aquest dimecres les quatre primeres entregues i la resta es podran veure els dijous a les 20.00 hores, a partir de demà.