5 sèries per revifar el furor pel 'nordic noir'

Forbrydelsen, Bron/Broen o Trapped van posar en el mapa seriòfil les produccions escandinaves i van impulsar el nordic noir televisiu, un moviment que recollia l'herència del gènere negre literari que durant molts anys han practicat autors de Noruega, Finlàndia, Suècia i Dinamarca. Passada la primera febrada del nordic noir –el terme es va començar a popularitzar partir del 2010–, les sèries criminals escandinaves s'han esvaït de la conversa seriòfila, malgrat que segueixen sent un gènere amb entitat pròpia. Repassem cinc títols amb els quals tornar-se a endinsar en paisatges gèlids i crims escabrosos.

'Wisting'

L'univers de l'escriptor Jørn Lier Horst fa el salt a la petita pantalla

651x366 'Wisting' és una de les últimes representants del 'nordic noir' / AMC 'Wisting' és una de les últimes representants del 'nordic noir' / AMC

Aquest dijous el canal AMC estrena l'adaptació en format de sèrie de les novel·les de l'escriptor supervendes noruec Jørn Lier Horst. Wisting, de 10 episodis, és l'excusa perfecta per retrobar-se amb el nordic noir, ja que es presenta com un dels exponents dels trets més clàssics del gènere. El protagonista és el detectiu d'homicidis William Wisting (Sven Nordin), que rep l'encàrrec d'atrapar un assassí en sèrie nord-americà que acaba de matar per primera vegada a Noruega. L'origen de l'assassí farà que Wisting es vegi obligat a col·laborar amb una agent de l'FBI, Maggie Griffin, encarnada per Carrie-Anne Moss, la Trinity de Matrix. En paral·lel a la investigació, la filla de Wisting, una periodista que treballa en un diari d'Oslo, es trasllada fins a la zona de l'assassinat per escriure un article sobre un veí que va morir sol a casa seva.

'Darkness: la huella del crimen'

Els baixos fons de la civilitzada Copenhaguen

Darkness: those who kill (2011) va ser un dels referents de la televisió danesa i va tenir un especial ressò entre la crítica britànica. El 3 de març Filmin estrena el seu spin-off titulat Darkness: la huella del crimen. Si la sèrie original se centrava en una unitat especial de la policia de Copenhaguen especialitzada en assassinats en sèrie, la continuació se centra en la figura del detectiu Jan Michelsen (Kenneth M. Christensen). Ell és l'encarregat d'investigar la desaparició de la Julie, una noia de 17 anys que va desaparèixer a Greve, als afores de Copenhaguen. Després de mig any de treball, Michelsen és l'únic que creu que la Julie encara és viva i que la seva desaparició pot estar connectada d'alguna manera amb de la Natasha, una altra noia que va desaparèixer quan tornava a casa d'una festa. En la seva croada, el detectiu compta amb el suport de la criminòloga Louise Bergstein, interpretada per Natalie Madueño.

'Jordskott'

El 'nordic noir' que beu de 'Twin Peaks'

Aquesta sèrie sueca s'emmarca en el gènere negre i el barreja amb el terror i unes notes de Twin Peaks. Disponible a Filmin, Jordskott explica la història de la comissària Thorblad (Moa Gammel), que torna al seu poble, Silverhjöd, per investigar la desaparició d'un nen de set anys, després d'haver perdut la seva filla. El seu retorn també farà que es retrobi amb el seu pare, un home amb qui té una relació difícil i que és propietari d'un imperi de la indústria fustera. Aquesta premissa s'assembla a la de moltes altres sèries nòrdiques, però el creador de Jordskott, Henrik Björn, aconsegueix allunyar-se dels tòpics del gènere afegint-hi elements sobrenaturals i reflexions ecologistes centrades en la necessitat de protegir els boscos que envolten el poble.

'Arenas movedizas'

Netflix experimenta amb la ficció escandinava

La gran plataforma de streaming no podia deixar escapar un gènere tan llaminer com el nordic noir. L'abril del 2019 Netflix va estrenar la seva primera sèrie original sueca, Arenas movedizas, basada en el llibre homònim de Malin Persson Giolito, que va guanyar el premi a la millor novel·la policíaca del 2016. La ficció arrenca amb un tiroteig massiu en un institut del barri benestant de Djursholm, a Estolcom, on, entre altres, mor el Sebastian, el nòvio de la Maja. La jove estudiant, de 18 anys, és acusada ràpidament d'assassinat. A mesura que es coneixen detalls d'aquell dia, també es descobreixen secrets sobre la seva relació amb Sebastian Fagerman i la seva disfuncional família. L'encarregada d'adaptar la novel·la de Persson Giolito per a la petita pantalla és Camilla Ahlgren, guionista de Bron/Broen.

'Valkyrien'

Un 'nordic noir' amb reminiscències de 'Breaking bad'

El gènere negre no sempre ha d'estar protagonitzat per policies o detectius. En el cas de Valkyrien, disponible a Filmin, el pes de la història el porta el Ravn (Sven Nordin, també protagonista de Wisting), un metge que treballa a l'hospital més prestigiós d'Oslo i que està obsessionat amb trobar la cura per a la malaltia terminal que pateix la seva dona. Per aconseguir el seu objectiu, el metge construeix un laboratori clandestí en una refugi nuclear situat en una estació de metro. El Ravn s'associarà amb Leif Lein, un home obsessionat amb l'apocalipsi nuclear que treballa mantenint els refugis. El Leif cedirà l'espai al Ravn a canvi que el metge tracti aquelles persones que no confien en el sistema de salut noruec.