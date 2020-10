Els sindicats policials carreguen contra 'Antidisturbios' per mostrar els agents com a "drogoaddictes i alcohòlics"

Antidisturbios, la sèrie de Movistar+ sobre una unitat d'antidisturbis, no ha agradat gens a dos dels sindicats principals de la Policia Nacional, SUP i Jupol, que l'han criticat perquè diuen que dona una imatge que no s'ajusta a la realitat. Els sindicats es queixen que els agents hi surten retratats com a persones "extremadament violentes i sense empatia", a més de mostrar-los consumint drogues i grans dosis d'alcohol. La sèrie creada per Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña se centra en sis agents antidisturbis que són investigats per afers interns arran de la mort d'un home durant un dels desnonaments en què participen.

SUP i Jupol s'han queixat a través de les xarxes socials del retrat que fa la sèrie de la Policia Nacional, tot i que l'equip de la producció va comptar amb l'assessorament de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) durant la preparació de la ficció. En un comunicat, SUP assegura que han demanat als responsables de la producció que retirin els agraïments a la Policia Nacional que apareixen al principi de cada capítol perquè la sèrie denigra els seus membres tractant-los de "drogoaddictes i alcohòlics". "Pel resultat de la sèrie i pel seu caràcter humiliant i difamatori respecte a la feina dels policies, no podem entendre qui ni ens quins termes ha pogut aconsellar el director i el seu equip sobre la realitat de la feina de les UIP", remarca el sindicat en un comunicat.

😡La serie #Antidisturbios daña la imágen de la #PoliciaNacional

El @Sup_Policia defiende a los #compañeros de la #UIP y no quiere aparecer en los agradecimientos de @MovistarPlus

Exigimos depurar responsabilidades en @info_dgp por permitir que la serie vulnere a los #Policias pic.twitter.com/eJsDtVB92c — SUP (@Sup_Policia) October 19, 2020

Per la seva banda, Jupol, que qualifica la sèrie d'"escombraries" a les seves xarxes socials, assegura que Antidisturbios està plena d'inexactituds, com quan els protagonistes localitzen un grup violent d'aficionats de futbol i els peguen. "Tot i tractar-se d'una sèrie de ficció, resulta impensable que uns agents de la Policia Nacional, preparats per a les situacions més extremes, puguin actuar d'aquesta manera per venjar l'agressió d'un altre company", assegura el secretari de comunicació de Jupol, Pablo Pérez.