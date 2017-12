Un titular de portada bumerang a 'La Razón'

260x366 larazon larazon

'La Razón', que diu que es multa per retolar comerços en castellà, quan les sancions són per no retolar 'almenys' en català (que és una cosa molt diferent). 'La Razón', que segons converses punxades a l'operació Lezo s'inventa les enquestes per fer-li "una putada" a Cristina Cifuentes, per dir-ho en les fines paraules del seu director, gloriosament capturades a la gravació. 'La Razón', que en una peça sobre llengua a l'escola deixava que una testimoni assegurés que no es podia estudiar en castellà a Catalunya, una falsedat evident. 'La Razón', que va haver de rectificar una informació falsa sobre el pare de Tania Sánchez, a qui adjudicava erròniament un pis de protecció oficial obtingut de manera il·lícita.

'La Razón', que manté Francisco Marhuenda com a director tot i que el diari va haver de pagar 30.000 euros d'indemnització per una acusació falsa de prevaricació a l'excap de la Policia Nacional a Catalunya. 'La Razón', que va haver d'indemnitzar Messi per acusar-lo de dopar-se. 'La Razón', que va acusar el marit de la dirigent socialista Maru Menéndez d'estar implicat en una estafa urbanística, informació que l'Audiència Provincial va considerar "no veraç i inexacta".

'La Razón', que va publicar tota una contraportada signada per Alfonso Ussía en què aquest periodista comentava unes declaracions de Neymar que mai no van existir: era una falsedat que algú havia fet córrer per Twitter. 'La Razón', que volent publicar en portada la foto d'un dels terroristes del Bataclan de París va agafar una fotografia que circulava per les xarxes sense contrastar (i que corresponia a un periodista canadenc que no tenia res a veure amb l'atemptat).

Aquesta. Aquesta és 'La Razón' que titula, a tota portada i amb el pit inflat: "Cospedal unirà diputats i editors en una comissió contra les 'fake news'".