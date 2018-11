L'última temporada de 'Joc de trons' té data d'estrena: abril del 2019

Després de mesos d'espera, la HBO per fi ha desvelat la data d'estrena de 'Joc de trons': abril del 2019. Tot i que encara no ha anunciat el dia concret, sí que ha compartit un primer 'teaser' que recopila algunes de les imatges més icòniques de la sèrie sobre l'univers de George R.R. Martin, protagonitzada per Emilia Clarke i Kit Harington. L'última entrega ha de resoldre definitivament la lluita pel tron de ferro.

Com ja s'havia anunciat anteriorment, l'última entrega de 'Joc de trons' tindrà sis episodis i entre els seus directors comptarà amb la participació de David Benioff i D.B. Weiss (que també són els màxims reposables de la sèrie), David Nutter i Miguel Sapochnik.

Segons la revista ' Entertainment Weekly', la vuitena temporada arrencarà amb un capítol que mostrarà el retrobament d'alguns dels personatges més importants de la sèrie a Winterfell i que tindrà diverses picades d'ullet a l'episodi pilot de la sèrie.

'Joc de trons' és la sèrie més exitosa de la HBO actualment. Des que es va anunciar el final de la sèrie de fantasia, la cadena per cable nord-americana ha buscat un projecte que serveixi de relleu a la ficció i que pugui comptar amb un suport de públic tan ampli com 'Joc de trons'. 'Westworld', estrenada l'octubre del 2016, no ha acabat de complir aquest paper i, com a alternativa, la HBO ha decidit seguir explotant l'univers creat per George R.R. Martin i ha encarregat fins a cinc projectes diferents que servirien com a 'spin-offs' de 'Joc de trons'. De tots ells, un ja compta amb actriu protagonista, Naomi Watts.