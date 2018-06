Alemanya descobreix els dubtes topant contra els mexicans (1-0)

La història serveix per inspirar-te, però no guanya partits. La campiona del món, Alemanya, ha debutat amb derrota al Mundial en topar amb la selecció mexicana a Moscou (1-0). Un gol de Lozano en un primer temps en què l'equip 'tricolor' ha jugat com ha volgut i la bona defensa a la segona part han permès als mexicans enterrar els debats extraesportius i posar contra les cordes una selecció alemanya sense la màgia dels últims anys.

Alemanya no arribava bé al Mundial, després de perdre amistosos, com si la poció màgica que els va permetre ser campions del món fa quatre anys ja no funcionés. A Moscou, Joachim Löw no ha fet canvis respecte a les últimes proves, amb un equip previsible però amb galons. Amb una idea clara, amb noms experimentats. Una Alemanya que espanta només pel seu nom. Però al davant s'hi ha trobat una selecció mexicana que pot tenir molts defectes, però no pas por.

Els mexicans s’han ordenat amb un 4-2-3-1 que ha provocat un tall de digestió a una Alemanya que no aconseguia arribar a la frontal per la bona feina defensiva mexicana, especialment gràcies al doble pivot format per Guardado i Herrera. I cada cop que els mexicans pispaven la pilota aconseguien sortir amb espais a la contra amb perill. Chicharito Hernández ha guanyat sempre les accions a Boateng i Hummels, descarregant la pilota de cara a una segona línia mexicana temible liderada per Lozano, el davanter del PSV, amb l’ajuda de Vela.

Mèxic deixa amb un pas de nas la vigent campiona del món (1-0) / EFE

Mèxic, físicament impecable i amb ajudes en defensa, ha evitat patir i ha provocat el pànic a la defensa de la 'mannschaft' cada cop que, amb tot just tres homes, trobava espais a l’esquena de Kroos i Khedira. Mèxic era vertical, Alemanya horitzontal i lenta. I només les aturades de Neuer, titular per davant de Ter Stegen malgrat haver estat un any lesionat, han evitat que Mèxic marxés al descans guanyant només per 1-0. El gol ha sigut una contra de manual en què Chicharito ha rebut de cara i Lozano, atacant els espais amb fam, ha rebut dins de l’àrea i ha burlat els centrals alemanys abans de batre Neuer amb un xut violent.

Alemanya no podia fer-ho pitjor i ha despertat a la segona part, jugant més unida, guanyant duels directes als davanters mexicans i aconseguint que de mica en mica Mèxic s’anés allunyant de la porteria de Neuer. Els mexicans, que han arribat al Mundial enfeinats en debats sobre festes nocturnes i les acusacions de col·laboració amb narcos de Rafa Márquez, han anat cedint metres, permetent a Alemanya ser protagonista, però sense aconseguir trobar espais a un mur de color verd. Osorio ha reforçat la defensa sacrificant Vela i apostant per un 4-3-3, i Löw ha donat toc als seus traient Khedira i fent jugar Reus. Müller, l’home que ha fet 10 gols als Mundials, s’ha situat entre els centrals al costat de Werner i, de mica en mica, Mèxic s’ha sentit angoixada defensant el resultat.

Márquez, històric

Alemanya ha començat a desordenar el partit tal com sap fer-ho, amb canvis de posicions difícils de defensar, com en una rematada de Kimmich, un lateral amb ànima de migcampista, de xilena dins de l’àrea. Mèxic ha respost fent entrar Raúl Jiménez, el davanter del Benfica, per Lozano, per intentar estirar l’equip, però la dinàmica ja era favorable a una selecció europea que ha acabat buscant el cap de Mario Gómez, que ha entrat per intentar caçar centrades. Osorio també ha fet entrar el veterà Rafa Márquez, que s’ha convertit en el quart jugador de la història que juga cinc Mundials, juntament amb Mattheus, Buffon i un altre mexicà, el porter Carbajal.

Alemanya, doncs, que ha topat un cop i un altre contra la selecció mexicana, no podrà fallar contra els suecs i els coreans.