Anglaterra s’agrada amb una golejada a Panamà (6-1)

Equilibri ideal en el segon partit del grup G: Anglaterra ha aconseguit la golejada que necessitava per garantir-se la primera plaça si empata amb Bèlgica en l’última jornada (sempre que no vegi més targetes grogues que els diables vermells) i Panamà ha marcat el seu primer gol en un Mundial. Tothom content. El 6-1, fabricat en una primera meitat letal dels anglesos, deixa ja classificada la selecció de Gareth Southgate i enviarà a casa la debutant selecció d’Hernán Gómez. A més, situa Harry Kane com a màxim golejador del Mundial amb cinc dianes.

Altre cop la pilota aturada ha ajudat Anglaterra a aclarir-se el panorama. Stones, després d’un parell de bloquejos que l’han deixat sol, ha marcat de cap l’1-0 per aplanar el camí del triomf anglès. Un penal, minuts més tard, ha permès a Harry Kane marcar el segon i deixar la feina gairebé encarrilada.

El davanter del Tottenham encara ha marcat un segon gol, també de penal, per tancar la golejada dels primers 45 minuts, que deixava les coses amb un 5-0 molt contundent. Lingard, amb un golàs per l’escaire, i Stones, en una altra acció d’estratègia, havien anat ferint Panamà.

A la represa, el ritme era molt més baix però Kane, amb un xut afortunat, desviat per la defensa panamenya, ha fet el 6-0 abans de ser substituït. L’objectiu de Panamà ha passat a ser marcar el gol de l’honor, un gol històric que ha marcat Felipe Baloy, l’heroi que escriurà la primera pàgina golejadora dels Mundials per a Panamà.