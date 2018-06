Bèlgica goleja la feble Panamà i presenta les seves credencials (3-0)

En partit en què hi han hagut dues parts molt diferenciades, Bèlgica ha golejat (3-0) la feble Panamà que, com el tècnic català dels belgues, Robert Martínez, debutava en un Mundial. Després d'una primera part feixuga i lenta dels 'Diables rojos', als dos minuts de la represa, Mertens ha obert la llauna amb un golàs. Panamà ha intentat sortir tímidament de la cova i De Bruyne i Hazard han començat a associar-ser per assistir un Lukaku que ha fet un doblet per tancar la golejada.

El capità de Panamà, Román Torres, un futbolista d'aquells que cau bé a tothom per representar coratge, entrega i senzilles damunt la gespa, ha estat el protagonista de l'ocasió més clara del partit, però no per al seu equip, sinó per a Bèlgica. Sense encara haver-se acabat d'eixugar les llàgrimes que ha vessat quan ha sentit sonar l'himne del seu país en un Mundial per primer cop, ha fet una cessió endarrere als 13 minuts que ben a punt ha estat Hazard d'enviar al fons del la xarxa. De fet, el primer temps ha estat un setge constant dels 'Diables Rojos' amb facilitat per arribar a l'àrea del Panamà, una de les seleccions més dèbils d'aquest Mundial juntament amb Aràbia Saudita.

Bèlgica, tot i poblar molt l'atac amb les arribades Carrasco per la banda esquerra i Meunier per la dreta -ja que actuen de carrilers en el sistema de 3-4-2-1 de Bob Martínez-, no ha aconseguit plasmar la seva manifesta superioritat en un joc àgil i amb espurna. Han provocat molts córners i jugades a pilota aturada, però sense aconseguir generar ocasions de perill clares. Panamà, aferrat a la seva fermesa defensiva, l'únic argument que tenen per no prendre mal, ha aconseguit aïllar a Lukaku bona part del primer temps. Bona part de culpa que Lukaku hagi estat una illa durant els primers 45 minuts l'ha tingut Roman Torres, que s'ha refet amb escreix de la seva errada inicial. Amb l'extrem Alberto Quintero, l'estrella de Panamà, lesionat dues setmanes abans del Mundial, Torres és l'home que tot ho fa. Tant bon punt t'anul·la el davanter rival, com pujar a rematar les poques accions de perill panamenyes. De fet, Torres va marcar contra Costa Rica el gol decisiu que va classificar Panamà per a la cita de Rússia.

Mertens desencalla el partit

Dries Mertens, futbolista nascut a la localitat flamenca de Lovaina, ha trencat el relat de la primera part quan ha obert la llauna als tres minuts de la represa gràcies a una gran rematada de primeres després d'un rebuig de la defensa panamenya. Panamà, tot i no tenir un pla B clar per reactivar-se després de l'obra d'art de Mertens, ha tingut una oportunitat al minut 54 que hauria pogut valdre el seu preu en or. Amb Carrasco perdent la marca, Murillo s'ha plantat sol davant de Courtois després d'una passada llarga, però el porter del Chelsea ha desviat la rematada del lateral panameny. Una acció que li ha costat l'escridassada del central del Tottenham Jan Vertonghen.

L'única oportunitat (en tot el partit) de Panamà ha estat una anècdota, perquè la lògica ha imperat i han estat incapaços de generar més perill mentre Bèlgica es trobava cada cop més a gust. Tant, que al minut 69 per fi ha arribat la connexió que tots els aficionats belgues estaven esperant: Hazard ha trepitjat àrea per la banda esquerra, ha cedit per De Bruyne i aquest, amb una centrada subtil ha habilitat Lukaku que no ha fallat (2-0). Amb Panamà desdibuixada, Lukaku ha tardat menys de deu minuts en fer el tercer gol dels belgues i el seu segon particular després de definir bé un gran contractat amb participació, de nou, de De Bruyne i Hazard intercanviat-se els papers.

Des de la banqueta, el tècnic català Robert Martínez i el seu flamant ajudant, Thierry Henry, celebraven haver fet la feina. Per Panamà, amb tot el que ha envoltat extraexportivament aquest equip, ser al Mundial ja és una festa majúscula.